Пожежі від ворожих обстрілів: на роботі загинули 10 рятувальників
Середа, 2 березня 2022, 12:23
Під час ліквідації пожеж, які виникли від російських обстрілів, за час війни загинули 10 українських рятувальників.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що у пожежах рятувальники зберегли життя більш ніж 150 осіб, ліквідували понад 400 пожеж, евакуювати понад 500 людей.
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Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.
Разом із тим при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.
Також ДСНС повідомила, що Польща надала Україні 7 одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.
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