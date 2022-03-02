Пожежі від ворожих обстрілів: на роботі загинули 10 рятувальників

Під час ліквідації пожеж, які виникли від російських обстрілів, за час війни загинули 10 українських рятувальників.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що у пожежах рятувальники зберегли життя більш ніж 150 осіб, ліквідували понад 400 пожеж, евакуювати понад 500 людей.

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Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Разом із тим при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Також ДСНС повідомила, що Польща надала Україні 7 одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.