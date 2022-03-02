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Пожежі від ворожих обстрілів: на роботі загинули 10 рятувальників

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 13:23

Під час ліквідації пожеж, які виникли від російських обстрілів, за час війни загинули 10 українських рятувальників.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що у пожежах рятувальники зберегли життя більш ніж 150 осіб, ліквідували понад 400 пожеж, евакуювати понад 500 людей.

Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Разом із тим при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Також ДСНС повідомила, що Польща надала Україні 7 одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.

Теми: ДСНСвійна
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