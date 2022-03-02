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Євреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру

Світлана КізіловаСереда, 2 березня 2022, 22:23
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Кияни, які постраждали під час Голокосту та втратили своїх близьких у Бабиному Яру, у 2022 році змушені ховатися від російських бомб у підвалах столиці. Вони звернулися до Володимира Путіна з вимогою припинити бомбардування та відчепитися від українців.

Джерело: відео, опубліковане журналістом Александром Віндманом.

Деталі: Жінки й чоловіки похилого віку, на чию долю випали тяжкі випробування часів Голокосту, записали звернення до Путіна прямо з бомбосховища на тлі прапорів України та Ізраїлю.

Там вони ховаються від російських ракет, оскільки столицю України періодично намагаються атакувати ворожі війська як на землі так і з повітря.

Пряма мова однієї з жінок: "Я корінна киянка. У червні місяці почалася війна (Друга світова - УП). Моїх усіх рідних по маминій лінії, євреїв, забрали у Бабин Яр – і всі загинули там.

Це страхіття страшне (розпочата Росією війна - УП).

Путін! Щоб ти був здох! Покинь нас, покинь, сволоч… Щоб ми тебе не бачили й не чули, хто ти й що ти… Ми хочемо миру!"

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Теми: КиїввійнаПутін
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