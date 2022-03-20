У Києва і Москви є зближення з критичних питань – глава МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Київ і Москва мають зближення позицій з важливих питань, у тому числі з критичних.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Також Чавушоглу заявив, що Анкара має бажання провести тристоронній саміт лідерів Туреччини, Росії та України.

Що було раніше: 19 березня речник адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара посилено працює над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним, але Росія поки не виявляє бажання.

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