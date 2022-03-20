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У Києва і Москви є зближення з критичних питань – глава МЗС Туреччини

Ірина БалачукНеділя, 20 березня 2022, 10:04
Мевлют Чавушоглу. Фото з instagram.com

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Київ і Москва мають зближення позицій з важливих питань, у тому числі з критичних.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Також Чавушоглу заявив, що Анкара має бажання провести тристоронній саміт лідерів Туреччини, Росії та України.

Що було раніше: 19 березня речник адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара посилено працює над організацією зустрічі українського президента Володимира Зеленського з російським президентом Владіміром Путіним, але Росія поки не виявляє бажання.

Передісторія: 

  • 10 березня за ініціативи Туреччини в Анталії відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ Росії, України та Туреччини. Однак проґресу щодо перемир’я внаслідок перемовин досягти не вдалося.
  • 11 березня Ердоґан сказав, що нинішньої російсько-української війни не відбулося би, якби світ належним чином відреагував на російську окупацію Криму та вторгнення на Донбасі 2014 року. 
  • 13 березня речник Кремля Дмитро Пєсков, після телефонної розмови Путіна з Ердоґаном, запевнив, що Росія не проти особистих перемовин Зеленського з Путіним.
  • 16 березня російська влада заявила, що готова продовжувати перемовини з Україною в тристоронньому форматі міністрів закордонних справ.
  • 17 березня Ердоґан провів чергову телефонну розмову з Путіним, у якій попросив його сприяти досягненню режиму припинення вогню.

Теми: УкраїнаРосіяпереговориТуреччина
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