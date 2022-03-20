У Киева и Москвы есть сближение по критическим вопросам – глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Киева и Москвы есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Также Чавушоглу заявил, что у Анкары есть желание провести трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины.

Что было раньше: 19 марта представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара усиленно работает над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания.

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