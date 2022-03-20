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У Киева и Москвы есть сближение по критическим вопросам – глава МИД Турции

Ирина БалачукВоскресенье, 20 марта 2022, 09:04
У Киева и Москвы есть сближение по критическим вопросам – глава МИД Турции
Мевлют Чавушоглу. Фото из instagram.com

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Киева и Москвы есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Также Чавушоглу заявил, что у Анкары есть желание провести трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины.

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Что было раньше: 19 марта представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара усиленно работает над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания.

Предыстория:

  • 10 марта по инициативе Турции в Анталии прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Украины и Турции. Однако прогресса по поводу перемирия в результате переговоров достичь не удалось.
  • 11 марта Эрдоган сказал, что нынешняя российско-украинская война не состоялась бы, если бы мир должным образом отреагировал на оккупацию Крыма и вторжение на Донбассе 2014 года.
  • 13 марта пикер Кремля Дмитрий Песков, после телефонного разговора Путина с Эрдоганом, заверил, что Россия не против личных переговоров Зеленского с Путиным.
  • 16 марта российские власти заявили, что готовы продолжать переговоры с Украиной в трехстороннем формате министров иностранных дел.
  • 17 марта Эрдоган провел очередной телефонный разговор с Путиным, в котором попросил его содействовать достижению режима прекращения огня.

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Темы: УкраинаРосcияпереговорыТурция
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