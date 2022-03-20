Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекидає додаткові ешелони техніки з різних регіонів – СІТ

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 17:48
Фото ілюстративне: getty images

Росія перекидає додаткові ешелони військової техніки з різних регіонів, включно з інженерними машинами для наведення тимчасових мостів.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "Як ми можемо судити, інтенсивність перекидання нижча, ніж впродовж місяців перед вторгненням. При цьому російські сили можуть застосувати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність котрих може перевищувати 20 тисяч бійців (тобто сумарні російські втрати навіть за даними українського Генштабу). 

Звісно, до підготовки та бойових якостей цих підрозділів можна поставити закономірні питання".

Деталі: 17 березня в Ростові-на-Дону очевидці помітили на залізниці ешелон з танками. Журналісти СІТ з’ясували із баз даних російської залізниці, що ешелон прямував зі станції "Сибірцево" у Приморському краї (Далекий Схід). Там дислокується 60 мотострілкова бригада 5 загальновійськової армії.

 
Фото: СІТ

18 березня на північних околицях Ростова помітили ешелон із БТРами та вантажівками. Судячи з напряму руху, поїзд рушив із Краснодарського краю або Північного Кавказу, звідки везуть поповнення з Абхазії та Південної Осетії.

 
Фото: СІТ

Крім того, журналісти зауважили залучення інженерних машин. Вони знайшли відео користувачів соцмереж, що в Іркутській області (Сибір) везли багато військових евакуаторів РЕМ-КЛ і МТП-А2, призначених для вивезення несправної чи кинутої техніки.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 
Фото: СІТ

На відео, яке зробили 18 березня біля Красного Села під Санкт-Петербурґом помітили понтонний парк ПМП-М для наведення тимчасових мостів та переправ. За припущенням групи СІТ, понтонний парк може належати 30 інженерно-саперному полку 6-ої загальновійськової армії.

 
Фото: СІТ

Передісторія:

Теми: РосіяарміявійнаАбхазія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана

ВіДЕОЗеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти

оновленоРосіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

фотоОкупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні

Суркіси заперечують, що вивозили через кордон готівку

Усі новини...
Росія
У РФ оштрафували активістку за плакат "Фашизм не пройде"
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
“Навіть якщо треба депортувати півміста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ
Останні новини
03:45
Російські військові переходять воювати на бік України – розвідка
03:10
ЗМІ: Росіяни змітають з полиць антидепресанти, снодійне і контрацептиви
03:01
Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана
02:50
Північна Корея успішно випробувала "ракету-монстра" – ЗМІ
02:22
Польща не буде просити у ЄС гроші на українських біженців – Качинський
02:00
МЗС: Росія поширює фейк, нібито на Рівненській АЕС утримують російських атомників
01:49
Австралія запроваджує санкції проти Лукашенка та російських пропагандистів
01:18
Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN
01:11
Visові тури в Узбекистан та заморожені вілли у Швейцарії: економічні підсумки
01:00
ВіДЕОЗеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти
Усі новини...