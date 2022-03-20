Росія перекидає додаткові ешелони техніки з різних регіонів – СІТ

Росія перекидає додаткові ешелони військової техніки з різних регіонів, включно з інженерними машинами для наведення тимчасових мостів.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "Як ми можемо судити, інтенсивність перекидання нижча, ніж впродовж місяців перед вторгненням. При цьому російські сили можуть застосувати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність котрих може перевищувати 20 тисяч бійців (тобто сумарні російські втрати навіть за даними українського Генштабу).

Звісно, до підготовки та бойових якостей цих підрозділів можна поставити закономірні питання".

Деталі: 17 березня в Ростові-на-Дону очевидці помітили на залізниці ешелон з танками. Журналісти СІТ з’ясували із баз даних російської залізниці, що ешелон прямував зі станції "Сибірцево" у Приморському краї (Далекий Схід). Там дислокується 60 мотострілкова бригада 5 загальновійськової армії.

Фото: СІТ

18 березня на північних околицях Ростова помітили ешелон із БТРами та вантажівками. Судячи з напряму руху, поїзд рушив із Краснодарського краю або Північного Кавказу, звідки везуть поповнення з Абхазії та Південної Осетії.

Фото: СІТ

Крім того, журналісти зауважили залучення інженерних машин. Вони знайшли відео користувачів соцмереж, що в Іркутській області (Сибір) везли багато військових евакуаторів РЕМ-КЛ і МТП-А2, призначених для вивезення несправної чи кинутої техніки.

Фото: СІТ

На відео, яке зробили 18 березня біля Красного Села під Санкт-Петербурґом помітили понтонний парк ПМП-М для наведення тимчасових мостів та переправ. За припущенням групи СІТ, понтонний парк може належати 30 інженерно-саперному полку 6-ої загальновійськової армії.

Фото: СІТ

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