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Росія перекидає додаткові ешелони техніки з різних регіонів – СІТ

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 16:48
Росія перекидає додаткові ешелони техніки з різних регіонів – СІТ
Фото ілюстративне: getty images

Росія перекидає додаткові ешелони військової техніки з різних регіонів, включно з інженерними машинами для наведення тимчасових мостів.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "Як ми можемо судити, інтенсивність перекидання нижча, ніж впродовж місяців перед вторгненням. При цьому російські сили можуть застосувати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність котрих може перевищувати 20 тисяч бійців (тобто сумарні російські втрати навіть за даними українського Генштабу). 

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Звісно, до підготовки та бойових якостей цих підрозділів можна поставити закономірні питання".

Деталі: 17 березня в Ростові-на-Дону очевидці помітили на залізниці ешелон з танками. Журналісти СІТ з’ясували із баз даних російської залізниці, що ешелон прямував зі станції "Сибірцево" у Приморському краї (Далекий Схід). Там дислокується 60 мотострілкова бригада 5 загальновійськової армії.

 
Фото: СІТ

18 березня на північних околицях Ростова помітили ешелон із БТРами та вантажівками. Судячи з напряму руху, поїзд рушив із Краснодарського краю або Північного Кавказу, звідки везуть поповнення з Абхазії та Південної Осетії.

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Фото: СІТ

Крім того, журналісти зауважили залучення інженерних машин. Вони знайшли відео користувачів соцмереж, що в Іркутській області (Сибір) везли багато військових евакуаторів РЕМ-КЛ і МТП-А2, призначених для вивезення несправної чи кинутої техніки.

 
Фото: СІТ

На відео, яке зробили 18 березня біля Красного Села під Санкт-Петербурґом помітили понтонний парк ПМП-М для наведення тимчасових мостів та переправ. За припущенням групи СІТ, понтонний парк може належати 30 інженерно-саперному полку 6-ої загальновійськової армії.

 
Фото: СІТ

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Теми: РосіяарміявійнаАбхазія
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