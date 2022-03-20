Россия перебрасывает дополнительные эшелоны техники из разных регионов – CIT

Россия перебрасывает дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины для наведения временных мостов.

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "Насколько мы можем судить, интенсивность переброски ниже, чем в месяцы перед вторжением. При этом российские силы могут располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых должна превышать 20 000 бойцов (то есть суммарные российские потери даже по данным украинского генштаба). Разумеется, к подготовке и боевым качествам этих подразделений имеются закономерные вопросы".

Детали: 17 марта в Ростове-на-Дону очевидцы заметили на железных колиях эшелон с танками. Журналисты CIT выяснили из баз данных российской железной дороги, что эшелон направлялся со станции "Сибирцево" в Приморском крае (Дальний Восток). Там дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5 общевойсковой армии.

Фото: CIT

18 марта в северных окрестностях Ростова был замечен эшелон с БТРами и грузовиками. Судя по направлению движения, поезд выдвинулся с Краснодарского края или Северного Кавказа, откуда везут пополнение из Абхазии и Южной Осетии.

Фото: CIT

Кроме того, журналисты заметили привлечение инженерных машин. Они нашли видео пользователей соцсетей, которые в Иркутской области (Сибирь) везли многие военные эвакуаторы РЭС-КЛ и МТП-А2, предназначенные для вывоза неисправной или брошенной техники.

Фото: CIT

На видео, сделанном 18 марта возле Красного Села под Санкт-Петербургом, был замечен понтонный парк ПМП-М для наведения временных мостов и переправ. По предположению группы СИТ, понтонный парк может относиться к 30 инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.

Фото: CIT

Предыстория: