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Россия перебрасывает дополнительные эшелоны техники из разных регионов – CIT

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 16:48
Россия перебрасывает дополнительные эшелоны техники из разных регионов – CIT
фото иллюстративное: getty images

Россия перебрасывает дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины для наведения временных мостов.

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "Насколько мы можем судить, интенсивность переброски ниже, чем в месяцы перед вторжением. При этом российские силы могут располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых должна превышать 20 000 бойцов (то есть суммарные российские потери даже по данным украинского генштаба). Разумеется, к подготовке и боевым качествам этих подразделений имеются закономерные вопросы".

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Детали: 17 марта в Ростове-на-Дону очевидцы заметили на железных колиях эшелон с танками. Журналисты CIT выяснили из баз данных российской железной дороги, что эшелон направлялся со станции "Сибирцево" в Приморском крае (Дальний Восток). Там дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5 общевойсковой армии.

 
Фото: CIT

18 марта в северных окрестностях Ростова был замечен эшелон с БТРами и грузовиками. Судя по направлению движения, поезд выдвинулся с Краснодарского края или Северного Кавказа, откуда везут пополнение из Абхазии и Южной Осетии.

 
Фото: CIT

Кроме того, журналисты заметили привлечение инженерных машин. Они нашли видео пользователей соцсетей, которые в Иркутской области (Сибирь) везли многие военные эвакуаторы РЭС-КЛ и МТП-А2, предназначенные для вывоза неисправной или брошенной техники.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото: CIT

На видео, сделанном 18 марта возле Красного Села под Санкт-Петербургом, был замечен понтонный парк ПМП-М для наведения временных мостов и переправ. По предположению группы СИТ, понтонный парк может относиться к 30 инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.

 
Фото: CIT

Предыстория:

  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение военной техники по территории Беларуси. Речь идет как о БМП и танках, так и о грузовиках с ракетами "Искандер".
  • 19 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин свозит в Беларусь войска из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, чтобы посполнить свои потери на войне в Украине.
  • Британская разведка подтвердила, что Россия стремится восполнить свои потери, привлекая наемников из Сирии, захваченных Абхазии и Южной Осетии, а также частные военные компании.

Темы: РосcияармиявойнаАбхазия
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