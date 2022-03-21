Харківщина: окупанти знову викрали сільського голову
Понеділок, 21 березня 2022, 14:59
Російські окупанти викрали голову села Циркуни, що поблизу Харкова, Миколу Сікаленка.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка".
Деталі: Очільника села викрали з власного будинку. За словами свідків, його повезли в напрямку села Липці.
Синєгубов додав, що наразі влада області спільно із правоохоронцями з’ясовує всі обставини події та робить все, щоб знайти та повернути Сікаленка.
Передісторія:
- Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення. Кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Його вдалося звільнити з полону.
- 20 березня у міськраді Енергодара повідомили про викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка.
- 18 березня стало відомо, що російські окупанти захопили в полон секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва та утримують його в СІЗО, застосовуючи тортури. Того ж дня повідомлялося, що російські окупанти взяли у полон в тимчасово захопленому Бердянську журналістку hromadske Вікторію Рощину.
- 16 березня окупанти викрали мера Скадовська на Херсонщині. Також було відомо, що окупанти тримають у заручниках сільського голову Чулаківки.
- 15 березня повідомлялось, що російські військові викрали на мітингу у Бердянську активіста Віталія Шевченка.
- 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. 16 березня його звільнили з російського полону.
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