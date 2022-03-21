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Харківщина: окупанти знову викрали сільського голову

Ірина БалачукПонеділок, 21 березня 2022, 13:59
Харківщина: окупанти знову викрали сільського голову
Микола Сікаленко. Фото cyrkunivska-gromada.gov.ua

Російські окупанти викрали голову села Циркуни, що поблизу Харкова, Миколу Сікаленка.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка".

Деталі: Очільника села викрали з власного будинку. За словами свідків, його повезли в напрямку села Липці.

Синєгубов додав, що наразі влада області спільно із правоохоронцями з’ясовує всі обставини події та робить все, щоб знайти та повернути Сікаленка.

Передісторія:

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  • Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення. Кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Його вдалося звільнити з полону.
  • 20 березня у міськраді Енергодара повідомили про викрадення першого заступника мера Івана Самойдюка.
  • 18 березня стало відомо, що російські окупанти захопили в полон секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва та утримують його в СІЗО, застосовуючи тортури. Того ж дня повідомлялося, що російські окупанти взяли у полон в тимчасово захопленому Бердянську журналістку hromadske Вікторію Рощину.
  • 16 березня окупанти викрали мера Скадовська на Херсонщині. Також було відомо, що окупанти тримають у заручниках сільського голову Чулаківки.
  • 15 березня повідомлялось, що російські військові викрали на мітингу у Бердянську активіста Віталія Шевченка.
  • 11 березня російські окупанти викрали мера міста Івана Федорова. 16 березня його звільнили з російського полону.

Теми: Харківська областьвійна
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