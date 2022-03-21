Харківщина: окупанти знову викрали сільського голову

Російські окупанти викрали голову села Циркуни, що поблизу Харкова, Миколу Сікаленка.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка".



Деталі: Очільника села викрали з власного будинку. За словами свідків, його повезли в напрямку села Липці.



Синєгубов додав, що наразі влада області спільно із правоохоронцями з’ясовує всі обставини події та робить все, щоб знайти та повернути Сікаленка.



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