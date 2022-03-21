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Харьковщина: оккупанты снова похитили сельского голову

Ирина БалачукПонедельник, 21 марта 2022, 14:59
Николай Сикаленко. Фото cyrkunivska-gromada.gov.ua

Российские оккупанты похитили голову села Циркуны, что вблизи Харькова, Николая Сикаленко.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко".

Детали: Главу села украли из собственного дома. По словам свидетелей, его увезли в направлении села Липцы.

Синегубов добавил, что в настоящее время власти области совместно с правоохранителями выясняют все обстоятельства происшествия и делают все, чтобы найти и вернуть Сикаленко.

Предыстория: 

  • Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Его удалось освободить из плена.
  • 20 марта в горсовете Энергодара сообщили о похищении первого заместителя мэра Ивана Самойдюка.
  • 18 марта стало известно, что российские оккупанты захватили в плен секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева и удерживают его в СИЗО, применяя пытки. В тот же день стало известно, что российские оккупанты взяли в плен во временно захваченном Бердянске журналистку hromadske Викторию Рощину.
  • 16 марта россияне похитили мэра Скадовска в Херсонской области. Также было известно, что оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки.
  • 15 марта стало известно, что российские военные похитили на митинге в Бердянске активиста Виталия Шевченко.
  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. 16 марта его освободили из российского плена.

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Темы: Харьковская областьвойна
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