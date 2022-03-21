Харьковщина: оккупанты снова похитили сельского голову
Понедельник, 21 марта 2022, 13:59
Российские оккупанты похитили голову села Циркуны, что вблизи Харькова, Николая Сикаленко.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко".
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Детали: Главу села украли из собственного дома. По словам свидетелей, его увезли в направлении села Липцы.
Синегубов добавил, что в настоящее время власти области совместно с правоохранителями выясняют все обстоятельства происшествия и делают все, чтобы найти и вернуть Сикаленко.
Предыстория:
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