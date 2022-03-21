Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: оккупанты снова похитили сельского голову

Ирина БалачукПонедельник, 21 марта 2022, 13:59
Харьковщина: оккупанты снова похитили сельского голову
Николай Сикаленко. Фото cyrkunivska-gromada.gov.ua

Российские оккупанты похитили голову села Циркуны, что вблизи Харькова, Николая Сикаленко.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко".

Реклама:

Детали: Главу села украли из собственного дома. По словам свидетелей, его увезли в направлении села Липцы.

Синегубов добавил, что в настоящее время власти области совместно с правоохранителями выясняют все обстоятельства происшествия и делают все, чтобы найти и вернуть Сикаленко.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Его удалось освободить из плена.
  • 20 марта в горсовете Энергодара сообщили о похищении первого заместителя мэра Ивана Самойдюка.
  • 18 марта стало известно, что российские оккупанты захватили в плен секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева и удерживают его в СИЗО, применяя пытки. В тот же день стало известно, что российские оккупанты взяли в плен во временно захваченном Бердянске журналистку hromadske Викторию Рощину.
  • 16 марта россияне похитили мэра Скадовска в Херсонской области. Также было известно, что оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки.
  • 15 марта стало известно, что российские военные похитили на митинге в Бердянске активиста Виталия Шевченко.
  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. 16 марта его освободили из российского плена.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: