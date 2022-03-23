В Росії заблокували сервіс Google News 

Роскомнагляд заблокував доступ до сервісу новин Google News через наявність правдивих новин про війну Росії проти України.

Джерело: російське видання "РБК" з посиланням на рішення РКН

Дослівно РКН: "Доступ до Інтернет-сервіса News.Google обмежений на території Росії за надання доступу до матеріалів, що містять неправдиву інформацію про спеціальну військову операцію в Україні (війну Росії проти України – ред.)"

Деталі: Сервіс заблокували після відповідного звернення російської генпрокуратури про наявність на веб-ресурсі так званих "фейків" про війну РФ проти України.

Довідково: Сервіс Google News є агрегатором новин, тобто на сервісі алгоритм висвітлює публікації інших медіа на певну тематику чи за пошуковими словами.

В урядів немає можливості маніпулювати чи втручатися в алгоритми цифрових компаній, на кшталт Google чи Facebook, тому російські наглядові відомства просто заблокували доступ до нього.

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