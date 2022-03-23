В Росії заблокували сервіс Google News
Роскомнагляд заблокував доступ до сервісу новин Google News через наявність правдивих новин про війну Росії проти України.
Джерело: російське видання "РБК" з посиланням на рішення РКН
Дослівно РКН: "Доступ до Інтернет-сервіса News.Google обмежений на території Росії за надання доступу до матеріалів, що містять неправдиву інформацію про спеціальну військову операцію в Україні (війну Росії проти України – ред.)"
Деталі: Сервіс заблокували після відповідного звернення російської генпрокуратури про наявність на веб-ресурсі так званих "фейків" про війну РФ проти України.
Довідково: Сервіс Google News є агрегатором новин, тобто на сервісі алгоритм висвітлює публікації інших медіа на певну тематику чи за пошуковими словами.
В урядів немає можливості маніпулювати чи втручатися в алгоритми цифрових компаній, на кшталт Google чи Facebook, тому російські наглядові відомства просто заблокували доступ до нього.
Передісторія:
- 4 березня в Росії ухвалили закон, який передбачає кримінальну відповідальність для фізичних та юридичних осіб за поширення правдивої інформації про російсько-українську війну та навіть за вжиток слова "війна" стосовно російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
- З цих міркувань російська влада заблокувала своїм громадянам доступ до Facebook, Twitter та Instagram. Останнім часом у медіа поширюють інформацію, що російська влада розмірковує над блокуванням YouTube.
- 4 березня в Росії відключили сайти західних медіа та російських опозиційних видань. Рада директорів відомого радіо "Ехо Москви" ухвалила рішення 3 березня ліквідувати радіо та вебсайт.
- У Росії вже порушили перші кримінальні справи за новим законом про так звані "фейки про російську армію", зокрема проти журналіста Олександра Невзорова, якого колись вважали наближеним до Кремля.