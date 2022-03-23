В России заблокировали сервис Google News

Роскомнадзор заблокировал доступ к новому сервису Google News из-за наличия правдивых новостей о войне России против Украины.

Источник: российское издание "РБК" со ссылкой на решение РКН

Дословно РКН: "Доступ к Интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим ложную информацию о специальной военной операции в Украине (войне России против Украины – ред.)".

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Детали: Сервис заблокирован после соответствующего обращения российской генпрокуратуры о наличии на веб-ресурсе так называемых "фейков" о войне РФ против Украины.

Справка: Google News является агрегатором новостей, то есть на сервисе алгоритм подбирает публикации других медиа на определенную тематику или по поисковым словам.

У правительств нет возможности манипулировать или вмешиваться в алгоритмы цифровых компаний, вроде Google или Facebook, поэтому российские надзорные ведомства просто заблокировали доступ к нему.

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