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В России заблокировали сервис Google News

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 21:19

Роскомнадзор заблокировал доступ к новому сервису Google News из-за наличия правдивых новостей о войне России против Украины.

Источник: российское издание "РБК" со ссылкой на решение РКН

Дословно РКН: "Доступ к Интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим ложную информацию о специальной военной операции в Украине (войне России против Украины – ред.)".

Детали: Сервис заблокирован после соответствующего обращения российской генпрокуратуры о наличии на веб-ресурсе так называемых "фейков" о войне РФ против Украины.

Справка: Google News является агрегатором новостей, то есть на сервисе алгоритм подбирает публикации других медиа на определенную тематику или по поисковым словам.

У правительств нет возможности манипулировать или вмешиваться в алгоритмы цифровых компаний, вроде Google или Facebook, поэтому российские надзорные ведомства просто заблокировали доступ к нему.

Предыстория:

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  • 4 марта в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность для физических и юридических лиц за распространение правдивой информации о российско-украинской войне и даже за употребление слова "война" относительно российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
  • По этим соображениям российские власти заблокировали своим гражданам доступ к Facebook, Twitter и Instagram. В последнее время в СМИ распространяют информацию, что российские власти размышляют над блокировкой YouTube.
  • 4 марта в России были отключены сайты западных медиа и российских оппозиционных изданий. Совет директоров известного радио "Эхо Москвы" принял решение 3 марта ликвидировать радио и веб-сайт.
  • В России уже возбудили первые уголовные дела по новому закону о так называемых "фейках о российской армии", в том числе против журналиста Александра Невзорова, которого когда-то считали приближенным к Кремлю.

Темы: цензураРосcияпропагандаинтернет
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