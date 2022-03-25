Китай: Світ має сприяти проведенню переговорів щодо України
П'ятниця, 25 березня 2022, 14:18
Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що світова спільнота має сприяти проведенню переговорів щодо українського питання.
Джерело: російське видання ТАСС
Деталі: Також повідомляється, що Сі заявив, що Китай продовжить відігравати "конструктивну роль у врегулюванні українського питання".
Передісторія:
- Окремі політичні експерти вважають, що Китай, скоріше за все, не буде вдаватися до відкритої підтримки Росії, включно з постачанням зброї, але водночас спробує зберегти якийсь рівень нейтралітету.
- У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України і сказав, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя". 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпін зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
- Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – на чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.
- 8 березня китайський лідер Сі Цзіньпін провів перемовини з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на яких домовились про зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.
- 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому. Водночас журналістам стало відомо, що китайські дипломати прагнуть зняти питання російсько-української війни з порядку денного зустрічі країн "Великої двадцятки".
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