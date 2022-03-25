Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай: Світ має сприяти проведенню переговорів щодо України

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 13:18
Китай: Світ має сприяти проведенню переговорів щодо України
Глава КНР Сі Цзіньпін. Фото з Instagram xijinpingofficial.cn

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що світова спільнота має сприяти проведенню переговорів щодо українського питання.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: Також повідомляється, що Сі заявив, що Китай продовжить відігравати "конструктивну роль у врегулюванні українського питання".

Реклама:

Передісторія: 

  • Окремі політичні експерти вважають, що Китай, скоріше за все, не буде вдаватися до відкритої підтримки Росії, включно з постачанням зброї, але водночас спробує зберегти якийсь рівень нейтралітету.
  • У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України і сказав, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя". 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпін зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
  • Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – на чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.
  • 8 березня китайський лідер Сі Цзіньпін провів перемовини з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на яких домовились про зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.
  • 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому. Водночас журналістам стало відомо, що китайські дипломати прагнуть зняти питання російсько-української війни з порядку денного зустрічі країн "Великої двадцятки".

Теми: КитайУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: