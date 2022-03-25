Китай: Мир должен содействовать проведению переговоров по Украине

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Также сообщается, что Си заявил, что Китай продолжит играть "конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса".

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