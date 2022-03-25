Китай: Мир должен содействовать проведению переговоров по Украине
Пятница, 25 марта 2022, 14:18
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу.
Источник: российское издание ТАСС
Детали: Также сообщается, что Си заявил, что Китай продолжит играть "конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса".
Предыстория:
- Отдельные политические эксперты считают, что Китай, скорее всего, не будет прибегать к открытой поддержке России, включая поставки оружия, но вместе с тем попытается сохранить какой-то уровень нейтралитета.
- В первые дни войны китайский МИД отказался осуждать российскую агрессию против Украины и сказал, что, несмотря на поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, в Украине "есть сложная историческая и культурная основа". 25 февраля, на второй день полномасштабной войны России против Украины, Си Цзиньпин позвонил Путину и высказался за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.
- Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – на четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий. Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз о применении ядерного оружия.
- 8 марта китайский лидер Си Цзиньпин провел переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, на которых договорились о совместных усилиях по мирному урегулированию российско-украинской войны.
- 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.
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