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Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 15:25
Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики
Антидот Пралідоксім. Фото ілюстративне: getty images

Волонтери-аналітики мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від певних видів отрути, зокрема нервово-паралітичної речовини "зарин".

Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на дані волонтерів InformNapalm

Деталі: Аналітики РНБО посилаються на дані волонтерів, що російським офіцерам, які воюють в Україні, зробили щеплення Pralidoxime – антидотом від фосфороорганічних сполук. 

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20 березня командному складу окупаційних військ РФ нібито видали ампули з атропіном. Атропін застосовують як антидот при хімічних отруєннях.

Крім того, в InformNapalm мають підстави вважати, що російські окупанти готуються застосувати в містах, де вони не можуть прорвати оборону, зарин. Його застосовують як хімічну зброю з нервово-паралітичною дією.

Передісторія: 

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  • Західні посадовці та представники розвідувальних відомств попереджали, що Росія поширює фейки про наявність в України біологічної та хімічної зброї, аби підготуватися до застосування їх в українських містах.
  • 24 березня після саміту глав держав-членів НАТО, президент США Джо Байден пообіцяв суворо відповісти, якщо Росія вдасться до хімзброї. На саміті НАТО ухвалили резолюцію із запевненням захистити Україну в разі застосування біологічної або хімічної зброї.
  • Проти ночі на 21 березня через ворожий обстріл на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Військова адміністрація Сумщини повідомляла про радіус небезпеки щонайменше 2,5 км. Того ж дня рятувальникам вдалося ліквідувати аварію.
  • На Луганщині російські окупанти скидували фосфорні боєприпаси на міста, де перебувало цивільне населення. Поліція повідомляла про застосування росіянами фосфорних боєприпасів у Краматорську. Ці бомби заборонені відповідно до міжнародними конвенціями.

Теми: зброяРосіявійнарозвідка
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