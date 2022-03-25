Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики

Волонтери-аналітики мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від певних видів отрути, зокрема нервово-паралітичної речовини "зарин".

Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на дані волонтерів InformNapalm

Деталі: Аналітики РНБО посилаються на дані волонтерів, що російським офіцерам, які воюють в Україні, зробили щеплення Pralidoxime – антидотом від фосфороорганічних сполук.

20 березня командному складу окупаційних військ РФ нібито видали ампули з атропіном. Атропін застосовують як антидот при хімічних отруєннях.

Крім того, в InformNapalm мають підстави вважати, що російські окупанти готуються застосувати в містах, де вони не можуть прорвати оборону, зарин. Його застосовують як хімічну зброю з нервово-паралітичною дією.

Передісторія:

Західні посадовці та представники розвідувальних відомств попереджали, що Росія поширює фейки про наявність в України біологічної та хімічної зброї, аби підготуватися до застосування їх в українських містах.

24 березня після саміту глав держав-членів НАТО, президент США Джо Байден пообіцяв суворо відповісти, якщо Росія вдасться до хімзброї. На саміті НАТО ухвалили резолюцію із запевненням захистити Україну в разі застосування біологічної або хімічної зброї.

Проти ночі на 21 березня через ворожий обстріл на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Військова адміністрація Сумщини повідомляла про радіус небезпеки щонайменше 2,5 км. Того ж дня рятувальникам вдалося ліквідувати аварію.

На Луганщині російські окупанти скидували фосфорні боєприпаси на міста, де перебувало цивільне населення. Поліція повідомляла про застосування росіянами фосфорних боєприпасів у Краматорську. Ці бомби заборонені відповідно до міжнародними конвенціями.