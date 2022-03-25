Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики

Волонтери-аналітики мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від певних видів отрути, зокрема нервово-паралітичної речовини "зарин".

Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на дані волонтерів InformNapalm

Деталі: Аналітики РНБО посилаються на дані волонтерів, що російським офіцерам, які воюють в Україні, зробили щеплення Pralidoxime – антидотом від фосфороорганічних сполук.

Реклама:

20 березня командному складу окупаційних військ РФ нібито видали ампули з атропіном. Атропін застосовують як антидот при хімічних отруєннях.

Крім того, в InformNapalm мають підстави вважати, що російські окупанти готуються застосувати в містах, де вони не можуть прорвати оборону, зарин. Його застосовують як хімічну зброю з нервово-паралітичною дією.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ