Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 16:25
Антидот Пралідоксім. Фото ілюстративне: getty images

Волонтери-аналітики мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від певних видів отрути, зокрема нервово-паралітичної речовини "зарин".

Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на дані волонтерів InformNapalm

Деталі: Аналітики РНБО посилаються на дані волонтерів, що російським офіцерам, які воюють в Україні, зробили щеплення Pralidoxime – антидотом від фосфороорганічних сполук. 

20 березня командному складу окупаційних військ РФ нібито видали ампули з атропіном. Атропін застосовують як антидот при хімічних отруєннях.

Крім того, в InformNapalm мають підстави вважати, що російські окупанти готуються застосувати в містах, де вони не можуть прорвати оборону, зарин. Його застосовують як хімічну зброю з нервово-паралітичною дією.

Передісторія: 

  • Західні посадовці та представники розвідувальних відомств попереджали, що Росія поширює фейки про наявність в України біологічної та хімічної зброї, аби підготуватися до застосування їх в українських містах.
  • 24 березня після саміту глав держав-членів НАТО, президент США Джо Байден пообіцяв суворо відповісти, якщо Росія вдасться до хімзброї. На саміті НАТО ухвалили резолюцію із запевненням захистити Україну в разі застосування біологічної або хімічної зброї.
  • Проти ночі на 21 березня через ворожий обстріл на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Військова адміністрація Сумщини повідомляла про радіус небезпеки щонайменше 2,5 км. Того ж дня рятувальникам вдалося ліквідувати аварію.
  • На Луганщині російські окупанти скидували фосфорні боєприпаси на міста, де перебувало цивільне населення. Поліція повідомляла про застосування росіянами фосфорних боєприпасів у Краматорську. Ці бомби заборонені відповідно до міжнародними конвенціями.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: зброяРосіявійнарозвідка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти в Херсоні викрали священника ПЦУ

відеоЗатримали киянина, який із 20-ма посіпаками з автоматами обеззброїв патрульних

Окупанти вночі завдали 3 ракетних удари по Хмельниччині

Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України

Парламент Канади проголосував за безвіз для України

Зведення штабу: Ворог завіз 2 тисячі військових з окупованих територій Грузії

Усі новини...
зброя
До 60% російських ракет в Україні не досягають цілей – Reuters
Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN
Нуланд: США розглядають, які нові системи надати Україні
Останні новини
13:21
Внаслідок обстрілу Ніжина загинула одна людина і постраждало ще 6, серед них - дитина
13:17
У Кремлі заявили, що Путіну доповіли про переговори у Стамбулі
13:14
Що зараз відбувається з фракцією ОПЗЖ у Верховній Раді – ОПОРА
13:03
Прем’єр Польщі закликає ЄС накласти додаткові мита на російські енергоресурси
12:55
У Києві закликають відкрити прокати самокатів
12:48
картаУ Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
12:46
Китайські дрони на службі у агресора: як виробник квадрокоптерів DJI може підігравати РФ
12:44
Як отримати безкоштовну психіатричну допомогу в умовах війни – відповідає НСЗУ
12:39
Арахамія зберіг договір про капітуляцію, який росіяни привезли на перемовини
12:33
"РУСАЛ" Дерипаски плачеться про ризики падіння показників через санкції
Усі новини...