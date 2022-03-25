Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики
Волонтери-аналітики мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від певних видів отрути, зокрема нервово-паралітичної речовини "зарин".
Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на дані волонтерів InformNapalm
Деталі: Аналітики РНБО посилаються на дані волонтерів, що російським офіцерам, які воюють в Україні, зробили щеплення Pralidoxime – антидотом від фосфороорганічних сполук.
20 березня командному складу окупаційних військ РФ нібито видали ампули з атропіном. Атропін застосовують як антидот при хімічних отруєннях.
Крім того, в InformNapalm мають підстави вважати, що російські окупанти готуються застосувати в містах, де вони не можуть прорвати оборону, зарин. Його застосовують як хімічну зброю з нервово-паралітичною дією.
Передісторія:
- Західні посадовці та представники розвідувальних відомств попереджали, що Росія поширює фейки про наявність в України біологічної та хімічної зброї, аби підготуватися до застосування їх в українських містах.
- 24 березня після саміту глав держав-членів НАТО, президент США Джо Байден пообіцяв суворо відповісти, якщо Росія вдасться до хімзброї. На саміті НАТО ухвалили резолюцію із запевненням захистити Україну в разі застосування біологічної або хімічної зброї.
- Проти ночі на 21 березня через ворожий обстріл на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Військова адміністрація Сумщини повідомляла про радіус небезпеки щонайменше 2,5 км. Того ж дня рятувальникам вдалося ліквідувати аварію.
- На Луганщині російські окупанти скидували фосфорні боєприпаси на міста, де перебувало цивільне населення. Поліція повідомляла про застосування росіянами фосфорних боєприпасів у Краматорську. Ці бомби заборонені відповідно до міжнародними конвенціями.