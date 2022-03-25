Российским офицерам начали выдавать антидоты – аналитики

Волонтеры-аналитики имеют данные, что российским военным начали выдавать антидоты от определенных видов яда, в частности нервно-паралитического вещества "зарин".

Источник: Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны со ссылкой на данные волонтеров InformNapalm

Детали: Аналитики СНБО ссылаются на данные волонтеров, что российским офицерам, воюющим в Украине, сделали прививку Pralidoxime – антидотом от фосфорорганических соединений.

20 марта командному составу оккупационных войск РФ якобы выдали ампулы с атропином. Атропин используют как антидот при химических отравлениях.

Кроме того, в InformNapalm есть основания полагать, что российские оккупанты готовятся применить в городах, где они не могут прорвать оборону, зарин. Его используют как химоружие с нервно-паралитическим действием.

Предыстория:

Западные чиновники и представители разведывательных ведомств предупреждали, что Россия распространяет фейки о том, что в Украине есть биологическое и химическое оружия, чтобы подготовиться к их применению в украинских городах.

24 марта после саммита глав государств-членов НАТО президент США Джо Байден пообещал оказать жесткий ответ, если Россия прибегнет к химоружию. На саммите НАТО было принято резолюцию с заверением защитить Украину в случае применения биологического или химического оружия.

В ночь на 21 марта из-за вражеского обстрела на предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Военная администрация Сумской области сообщала о радиусе опасности не менее 2,5 км. В этот же день спасателям удалось ликвидировать аварию.

В Луганской области российские оккупанты сбрасывали фосфорные боеприпасы на города, где находилось гражданское население. Полиция сообщала о применении россиянами фосфорных боеприпасов в Краматорске. Применение таких бомб запрещено международными конвенциями.