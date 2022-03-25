Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российским офицерам начали выдавать антидоты – аналитики

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 16:25
Антидот Пралидоксим. Фото иллюстративное getty images

Волонтеры-аналитики имеют данные, что российским военным начали выдавать антидоты от определенных видов яда, в частности нервно-паралитического вещества "зарин".

Источник: Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны со ссылкой на данные волонтеров InformNapalm

Детали: Аналитики СНБО ссылаются на данные волонтеров, что российским офицерам, воюющим в Украине, сделали прививку Pralidoxime – антидотом от фосфорорганических соединений.

20 марта командному составу оккупационных войск РФ якобы выдали ампулы с атропином. Атропин используют как антидот при химических отравлениях.

Кроме того, в InformNapalm есть основания полагать, что российские оккупанты готовятся применить в городах, где они не могут прорвать оборону, зарин. Его используют как химоружие с нервно-паралитическим действием.

Предыстория:

  • Западные чиновники и представители разведывательных ведомств предупреждали, что Россия распространяет фейки о том, что в Украине есть биологическое и химическое оружия, чтобы подготовиться к их применению в украинских городах.
  • 24 марта после саммита глав государств-членов НАТО президент США Джо Байден пообещал оказать жесткий ответ, если Россия прибегнет к химоружию. На саммите НАТО было принято резолюцию с заверением защитить Украину в случае применения биологического или химического оружия.
  • В ночь на 21 марта из-за вражеского обстрела на предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Военная администрация Сумской области сообщала о радиусе опасности не менее 2,5 км. В этот же день спасателям удалось ликвидировать аварию.
  • В Луганской области российские оккупанты сбрасывали фосфорные боеприпасы на города, где находилось гражданское население. Полиция сообщала о применении россиянами фосфорных боеприпасов в Краматорске. Применение таких бомб запрещено международными конвенциями.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оружиеРосcиявойнаразведка
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинские евреи опровергают ложь российских генералов

видео В Беларуси недалеко от границы с Украиной двигались российские "Точки-У", БТРы и "КамАзы" с буквой "V"

Оккупанты накапливают силы в районе Чернобыльской АЭС – отчет Генштаба

Оккупанты в Херсоне похитили священника ПЦУ

видеоЗадержан киевлянин, который с 20 молодчиками с автоматами обезоружил патруль блокпоста

Оккупанты ночью нанесли 3 ракетных удара по Хмельницкой области

Все новости...
оружие
До 60% российских ракет в Украине не достигают целей – Reuters
Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и Stinger – CNN
Нуланд: США рассматривают, какие новые системы предоставить Украине
Последние новости
16:48
Разведка обнародовала данные спецназовцев ГРУ РФ, которые воюют в Украине
16:39
В Ирпень нельзя будет вернуться как минимум месяц – мэр
16:37
Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и систему NASAMS
16:25
Доходы от пошлин упали на 80% из-за войны – министр
16:19
"Убитых давили танками": в Ирпене погибли до 300 гражданских – мэр
16:16
Референдум возможен только когда российские войска уйдут из Украины – ОП
16:08
Германия "в целом" готова стать гарантом безопасности для Украины
15:51
Каждый может принять участие в конфискации: запустили портал об активах лиц, причастных к агрессии РФ
15:42
Украинские евреи опровергают ложь российских генералов
15:37
Эвакуация в Луганской области: автобус из Лисичанска попал под обстрел
Все новости...