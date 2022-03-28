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У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 13:13
ФОТО: GETTY IMAGES

У Кремлі заявили, що не варто очікувати зустрічі президентів Росії та України після російсько-українських переговорів, які мають відбутися у Стамбулі.

Деталі: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок у коментарі ЗМІ, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ні. Просування немає".

Деталі: За даними російського ЗМІ, так Пєсков відповів на запитання, чи є якийсь поступ на тему можливої ​​зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, чи можна її чекати за підсумками переговорів у Стамбулі.

Він також заявив, що тема обміну військовополоненими не є предметом російсько-українських переговорів: "Це (обміни полоненими) не для переговорів між двома делегаціями. Тому відповідь - ні".

Пєсков зазначив, що новий раунд переговорів може відбутися у вівторок у Туреччині.

Пряма мова: "Поки про прогрес говорити не можемо і не будемо. Сам факт, що переговори в очному форматі було вирішено продовжити, це важливо, безумовно. Але поки що ми, як і раніше, дотримуємося лінії на нерозголошення будь-яких деталей, пов'язаних з переговорами. Вважаємо, що це може лише нашкодити переговорному процесу.

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Але поки що, на жаль, ми не можемо констатувати будь-яких суттєвих досягнень та проривів".

Що передувало: Українська і російська делегації з‘їжджаються до Стамбула, де 29-30 березня має відбутися черговий раунд переговорів. 

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що у підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань. Переговорний процес йде надзвичайно важко.

За словами Кулеби, українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Міністр підкреслив, що Україна наполягає, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України. 

Передісторія:

  • Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку.
  • 10 березня в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вони обговорили питання гуманітарного коридору в Маріуполь та з міста і загальне 24-годинне припинення вогню, але не досягли прогресу.

Теми: війнаРосія
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