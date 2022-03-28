Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 13:13
У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто
ФОТО: GETTY IMAGES

У Кремлі заявили, що не варто очікувати зустрічі президентів Росії та України після російсько-українських переговорів, які мають відбутися у Стамбулі.

Деталі: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок у коментарі ЗМІ, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ні. Просування немає".

Реклама:

Деталі: За даними російського ЗМІ, так Пєсков відповів на запитання, чи є якийсь поступ на тему можливої ​​зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, чи можна її чекати за підсумками переговорів у Стамбулі.

Він також заявив, що тема обміну військовополоненими не є предметом російсько-українських переговорів: "Це (обміни полоненими) не для переговорів між двома делегаціями. Тому відповідь - ні".

Пєсков зазначив, що новий раунд переговорів може відбутися у вівторок у Туреччині.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Поки про прогрес говорити не можемо і не будемо. Сам факт, що переговори в очному форматі було вирішено продовжити, це важливо, безумовно. Але поки що ми, як і раніше, дотримуємося лінії на нерозголошення будь-яких деталей, пов'язаних з переговорами. Вважаємо, що це може лише нашкодити переговорному процесу.

Але поки що, на жаль, ми не можемо констатувати будь-яких суттєвих досягнень та проривів".

Що передувало: Українська і російська делегації з‘їжджаються до Стамбула, де 29-30 березня має відбутися черговий раунд переговорів. 

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що у підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань. Переговорний процес йде надзвичайно важко.

За словами Кулеби, українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Міністр підкреслив, що Україна наполягає, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України. 

Передісторія:

  • Перші три раунди переговорів української та російської делегацій відбулися очно на території Білоурсі – 28 лютого3 березня та 7 березня, згодом делегації працювали над пропозиціями щодо миру постійно у форматі відеозв’язку.
  • 10 березня в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Росії – Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вони обговорили питання гуманітарного коридору в Маріуполь та з міста і загальне 24-годинне припинення вогню, але не досягли прогресу.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичним домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: