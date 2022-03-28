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В Кремле говорят, что встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 13:13
В Кремле говорят, что встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит
ФОТО: GETTY IMAGES

В Кремле заявили, что не стоит ожидать встречи президентов России и Украины после российско-украинских переговоров, которые должны пройти в Стамбуле.

Детали: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в комментарии СМИ, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Нет. Продвижения нет".

Детали: По данным российского СМИ, так Песков ответил на вопрос, есть ли какое-то продвижение по теме возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, можно ли ее ждать по итогам переговоров в Стамбуле.

Он также заявил, что тема обмена военнопленными не является предметом российско-украинских переговоров: "Это (обмены пленными) не для переговоров между двумя делегациями. Поэтому ответ нет".

Песков отметил, что новый раунд переговоров может состояться во вторник в Турции.

Прямая речь: "Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно. Но пока мы, по-прежнему, придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу...

Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений и прорывов".

Что предшествовало: Украинская и российская делегации съезжаются в Стамбул, где 29-30 марта должен состояться очередной раунд переговоров.

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Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, что в подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов. Переговорный процесс идет очень тяжело.

По словам Кулебы, украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Министр подчеркнул, что Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
  • 10 марта в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не добились прогресса.

Темы: войнаРосcия
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