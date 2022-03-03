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Патрульні Миколаєвщини передали послання "руському кораблю"

Євген КізіловЧетвер, 3 березня 2022, 11:03

Патрульні поліцейські Миколаївської області у відеозверненні до російських загарбників прокричали відому фразу, яка вже стала мемом.

Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram

Деталі: На відео поліцейські вишикувались у шеренгу і хором прокричали "Русский корабль, пошел нах…й!"

Нагадаємо: У перші дні нападу Росії на Україну російський військовий корабель підійшов до українського острову Зміїний у Чорному морі і запропонував українським прикордонникам, які там несли службу, скласти зброю і здатися.

Українські військові відповіли коротко і по суті: "Русский военный корабль, иди на х..й!".

Ця смілива відповідь так сподобалась українцям, що моментально стала в країні крилатою фразою.

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Теми: війнаМиколаївська область
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