Патрульні Миколаєвщини передали послання "руському кораблю"
Четвер, 3 березня 2022, 08:03
Патрульні поліцейські Миколаївської області у відеозверненні до російських загарбників прокричали відому фразу, яка вже стала мемом.
Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram
Деталі: На відео поліцейські вишикувались у шеренгу і хором прокричали "Русский корабль, пошел нах…й!"
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Нагадаємо: У перші дні нападу Росії на Україну російський військовий корабель підійшов до українського острову Зміїний у Чорному морі і запропонував українським прикордонникам, які там несли службу, скласти зброю і здатися.
Українські військові відповіли коротко і по суті: "Русский военный корабль, иди на х..й!".
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Ця смілива відповідь так сподобалась українцям, що моментально стала в країні крилатою фразою.