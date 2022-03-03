Патрульные Николаевщины передали послание "русскому кораблю"
Патрульные полицейские Николаевской области в видеообращении к российским захватчикам прокричали уже ставшую мемом известную фразу.
Источник: видео, опубликованное главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом в Telegram
Детали: На записи полицейские выстроились в шеренгу и хором прокричали "Русский корабль, пошел нах…й!"
Напомним: В первые дни нападения России на Украину российский военный корабль подошел к украинскому острову Змеиный в Черном море и предложил украинским пограничникам, которые там несли службу, сложить оружие и сдаться.
Украинские военные ответили коротко и по существу: "Русский военный корабль, иди на х..й!"
Этот смелый ответ так понравился украинцам, что моментально стал в стране крылатой фразой.
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