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Патрульные Николаевщины передали послание "русскому кораблю"

Евгений КизиловЧетверг, 3 марта 2022, 09:03

Патрульные полицейские Николаевской области в видеообращении к российским захватчикам прокричали уже ставшую мемом известную фразу.

Источник: видео, опубликованное главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом в Telegram

Детали: На записи полицейские выстроились в шеренгу и хором прокричали "Русский корабль, пошел нах…й!"

Напомним: В первые дни нападения России на Украину российский военный корабль подошел к украинскому острову Змеиный в Черном море и предложил украинским пограничникам, которые там несли службу, сложить оружие и сдаться.

Украинские военные ответили коротко и по существу: "Русский военный корабль, иди на х..й!"

Этот смелый ответ так понравился украинцам, что моментально стал в стране крылатой фразой.

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Темы: войнаНиколаевская область
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