У Канади немає літаків, які можна було би передати Україні 

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що в його країни немає військових літаків, які можна було би передати українським військовим

Джерело: "Укрінформ" з коментарем Трюдо

Пряма мова Трюдо: "Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та інших бойових літаках, яких Канада не має".

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Деталі: Трюдо не підтримав ідею запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло би призвести до прямого конфлікту між НАТО та Росією і стало би "небажаним рівнем ескалації".

Водночас канадський прем’єр запевнив, що й надалі виступатиме за суворі санкції проти Кремля, його посіпак та звичайних росіян, аби вони усвідомили масштаб помилки Путіна.

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