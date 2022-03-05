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У Канади немає літаків, які можна було би передати Україні 

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 23:01
Джастін Трюдо. Фото: скриншот урядової трансляції

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що в його країни немає військових літаків, які можна було би передати українським військовим

Джерело: "Укрінформ" з коментарем Трюдо

Пряма мова Трюдо: "Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та інших бойових літаках, яких Канада не має".

Деталі: Трюдо не підтримав ідею запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло би призвести до прямого конфлікту між НАТО та Росією і стало би "небажаним рівнем ескалації".

Водночас канадський прем’єр запевнив, що й надалі виступатиме за суворі санкції проти Кремля, його посіпак та звичайних росіян, аби вони усвідомили масштаб помилки Путіна.

Передісторія: 

  • 5 березня президент Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з американськими конгресменами закликав їх надати військові літаки для боротьби з російськими окупантами.
  • 27 лютого Євросоюз заявив, що готовий надати Україні винищувачі радянського виробництва. Попередньо заявляли про готовність передачі кількох десятків винищувачів. Але вже 2 березня країни ЄС заявили, що не будуть надавати Україні бойові літаки.

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Теми: КанадаРосіявійнаЗбройні сили
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