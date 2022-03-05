У Канади немає літаків, які можна було би передати Україні
Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що в його країни немає військових літаків, які можна було би передати українським військовим
Джерело: "Укрінформ" з коментарем Трюдо
Пряма мова Трюдо: "Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та інших бойових літаках, яких Канада не має".
Деталі: Трюдо не підтримав ідею запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло би призвести до прямого конфлікту між НАТО та Росією і стало би "небажаним рівнем ескалації".
Водночас канадський прем’єр запевнив, що й надалі виступатиме за суворі санкції проти Кремля, його посіпак та звичайних росіян, аби вони усвідомили масштаб помилки Путіна.
Передісторія:
- 5 березня президент Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з американськими конгресменами закликав їх надати військові літаки для боротьби з російськими окупантами.
- 27 лютого Євросоюз заявив, що готовий надати Україні винищувачі радянського виробництва. Попередньо заявляли про готовність передачі кількох десятків винищувачів. Але вже 2 березня країни ЄС заявили, що не будуть надавати Україні бойові літаки.
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