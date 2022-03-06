Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін наказав скласти перелік недружніх країн

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 04:09

Уряд Росії у дводенний термін має визначити перелік країн, які здійснюють щодо Росії "недружні дії".

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на сайт Кремля.

"Уряду Російської Федерації у дводенний термін визначити перелік іноземних держав, які здійснюють щодо Російської Федерації, російських юридичних осіб та фізичних осіб недружні дії", - зазначено в документі, який підписав президент країни-агресора.

Реклама:

Як зазначається, перед кредиторами з країн, які здійснюють "недружні події", російські компанії зможуть виплачувати борги не у євро або доларах, а в російських рублях.

Нагадаємо, раніше РФ вже намагалося спробувати перелік недружніх країн. В відповідном розпорядженні, затвредженому у травні минулого року, недружніми країнами були названі лише США та Чехія. Для посольств цих країн у РФ вирішили ввести заборону по працевлаштуванню росіян.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Путінсвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: