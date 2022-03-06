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Путін наказав скласти перелік недружніх країн

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 05:09

Уряд Росії у дводенний термін має визначити перелік країн, які здійснюють щодо Росії "недружні дії".

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на сайт Кремля.

"Уряду Російської Федерації у дводенний термін визначити перелік іноземних держав, які здійснюють щодо Російської Федерації, російських юридичних осіб та фізичних осіб недружні дії", - зазначено в документі, який підписав президент країни-агресора.

Як зазначається, перед кредиторами з країн, які здійснюють "недружні події", російські компанії зможуть виплачувати борги не у євро або доларах, а в російських рублях.

Нагадаємо, раніше РФ вже намагалося спробувати перелік недружніх країн. В відповідном розпорядженні, затвредженому у травні минулого року, недружніми країнами були названі лише США та Чехія. Для посольств цих країн у РФ вирішили ввести заборону по працевлаштуванню росіян.

Теми: Путінсвіт
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