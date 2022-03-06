В Україні більше 2 тисяч іноземних студентів страждають через Росію – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже, що в Україні більше 2000 іноземних громадян, які навчались в українських вишах, не можуть виїхати з-під обстрілів російських окупантів.

Джерело: youtube-канал Офісу президента

Пряма мова Верещук: "Усього більше 2 тисяч громадян іноземних країн, які сьогодні страждають від голоду, холоду, обстрілів разом з українськими студентами, українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку від агресивної позиції Росії.

Чи знають це ті, хто приймає рішення, далі робити все, щоб Путін проявляв свою звірячість саме на цивільних? Весь світ має пояснити собі, що відбувається.

Ми намагаємося допомогти китайським студентам – я на постійному зв’язку з послом Китаю в Україні. Ми намагаємось домовитись про гуманітарний коридор для більше 100 студентів з Сум, які вже 10 днів, за словами посла, "як горобці" бояться за своє життя.

Чому ж ви – лідери сучасного, цивілізованого світу – коли бачите, як вбивають ваших громадян, і нічого не можете вдіяти?

Візьміть себе в руки і працюйте над тим, щоб Путін припинив війну".

Деталі: За словами Верещук, в Україні на тимчасово окупованих територіях чи містах, оточеними російськими військовими, знаходяться більше 700 студентів-громадян Індії, а також сотні громадян Китаю, Туреччини, Пакистану та інших. Усього українська влада має дані про більше 2000 громадян іноземних країн.

Міністерка сказала, що українська сторона передавала інформацію представникам російських військ, що з Маріуполя в "гуманітарному коридорі" 6 березня запланована евакуація близько 70 громадян Туреччини.

Однак, як повідомила Верещук, російські окупанти зірвали відкриття "гуманітарного коридору" із Маріуполя до Запоріжжя. За кілька годин до початку відкриття, близько 9:20 російські загарбники відкрили артилерійський вогонь із РСЗВ "Град" по маршруту "гуманітарного коридору".

Міністерка закликала уряди країн світу спільно працювати над організацією "гуманітарних коридорів" для евакуації громадян із українських міст, зокрема іноземних студентів.

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