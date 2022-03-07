Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Нехай війна їх годує": Зеленський закликає світ відмовитися від російської нафти

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 10:39
Нехай війна їх годує: Зеленський закликає світ відмовитися від російської нафти

Світ має відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, аби не спонсорувати тероризм, наголосив президент Володимир Зеленський.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни і заради миру.

Реклама:

Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго. А можна – просто мораллю.Коли відмовляєшся давати гроші терористу.       Бойкот імпорту в Росію.

Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації.

Хай війна їх нагодує.Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче.Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийнафтавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Представив міністра Умєрова, сильна й системна людина
Зеленський поговорив із Нетаньягу про війну, біженців і паломників
Зеленський поговорив із Сунаком про експорт зерна і військові потреби України
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: