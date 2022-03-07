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"Нехай війна їх годує": Зеленський закликає світ відмовитися від російської нафти

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 11:39

Світ має відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, аби не спонсорувати тероризм, наголосив президент Володимир Зеленський.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни і заради миру.

Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго. А можна – просто мораллю.Коли відмовляєшся давати гроші терористу.       Бойкот імпорту в Росію.

Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації.

Хай війна їх нагодує.Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче.Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію".

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Теми: ЗеленськийнафтавійнаРосія
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