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У Латвії заборонили ретрансляцію ще 18 російських телеканалів

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 06:11

Національна рада з електронних засобів масової інформації 7 березня прийняла рішення заборонити на території Латвії ретрансляцію 18 російських телеканалів, пов'язаних із Gazprom Media.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як зазначив голова Ради Іварс Аболіньш, йдеться, зокрема, про телеканали TNT, KHL TV Channel та Friday International.

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Повний перелік каналів ще уточнюється.

Рішення пов'язане зі знаходженням Gazprom Media у списках санкцій Агентства з контролю за іноземними активами США.

Нагадаємо, 24 лютого, у день початку війни РФ проти України Національна рада з електронних ЗМІ Латвії на кілька років заборонила ретрансляцію російських телеканалів "Россия" та "Россия 24" у Латвії.

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Теми: ЛатвіятелебаченняРосія
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