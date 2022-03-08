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В Латвии запретили ретрансляцию еще 18 российских телеканалов

"Европейская правда"Вторник, 8 марта 2022, 06:11

Национальный совет по электронным средствам массовой информации 7 марта принял решение запретить на территории Латвии ретрансляцию 18 российских телеканалов, связанных с Gazprom Media.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как отметил председатель Совета Иварс Аболиньш, речь идет, в частности, о телеканалах TNT, KHL TV Channel и Friday International.

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Полный список каналов еще уточняется.

Решение связано с нахождением Gazprom Media в списках санкций Агентства по контролю за иностранными активами США.

Напомним, 24 февраля, в день начала войны РФ против Украины Национальный совет по электронным СМИ Латвии на несколько лет запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии.

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Темы: ЛатвиятелевидениеРосcия
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