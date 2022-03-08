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За добу ДСНС вврятувала 39 українців після обстрілів ворога

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 09:18

За добу співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій 242 рази вийїжджали ліквідувати наслідки обстрілів російського загарбника, врятували 39 людей.

Джерело: дані ДСНС станом на 8 березня

Деталі: Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у м. Харків та Миколаїв, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 474 виїзди, у тому числі 242 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 39 осіб.

Піротехніки ДСНС знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.

Всього з початку війни підрозділами ДСНС здійснено близько 7,5 тис. виїздів, у тому числі близько 2 тис. 730 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами  населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 382 особи. Піротехніками ДСНС здійснено 721 залучення, знешкоджено 1 тис. 454 ВНП.

Теми: війна
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