Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки ГСЧС спасла 39 украинцев после обстрелов врага

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 09:18

За сутки сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 242 раза выезжали ликвидировать последствия обстрелов российского захватчика, спасли 39 человек.

Источник: данные ГСЧС по состоянию на 8 марта

Детали: Наиболее масштабные последствия ведения боевых действий потерпели объекты гражданской инфраструктуры в г. Харьков и Николаев, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

В течение суток подразделения ГСЧС совершили 474 выезда, в том числе 242 выезда на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 39 человек.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 51 взрывоопасный предмет.

Всего с начала войны подразделениями ГСЧС осуществлено около 7,5 тыс. выездов, в том числе около 2 тыс. 730 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 382 человека. Пиротехниками ГСЧС осуществлено 721 привлечение, обезврежено 1 тыс. 454 ВНП.

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

войнаАкция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Генсек ООН без упоминания РФ призвал к переговорам и не назвал войну в Украине войной

Россия пугает новыми "беспощадными" ударами по Украине

Параллельная реальность: РФ "нарисовала" себе сторонников в половине областей Украины

"Не корректируйте огонь врага!": Минобороны обратилось к украинцам

В Facebook больше нельзя желать смерти Путину и Лукашенко

Все новости...
война
Янукович обратился к Зеленскому – предлагает сдаться
Это было похоже на воскресенье
Colliers прекращает работу в России и Беларуси
Последние новости
22:49
В ЕС остановили действие лицензий десятков российских авиакомпаний
22:45
Верещук: 14 марта эвакуировали около 4 тысяч граждан. В Мариуполь не пускают
22:39
Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии деревню, где расположена бывшая вилла Януковича
22:33
США допускают полный запрет на импорт из РФ
22:32
фото, видеоВ Беларуси у границы с Украиной заметили движение военной техники
22:02
Во Франции задержали активистов, занявших виллу дочери Путина в Биаррице
22:01
Китайские акции в Гонконге рекордно упали из-за возможной военной помощи России
21:59
Зеленский написал письмо родным погибшего американского журналиста
21:54
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина
21:49
видеоЭфир Первого канала РФ сорвала его сотрудница: "Мне стыдно за кремлевскую пропаганду"
Все новости...