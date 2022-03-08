За сутки ГСЧС спасла 39 украинцев после обстрелов врага

За сутки сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 242 раза выезжали ликвидировать последствия обстрелов российского захватчика, спасли 39 человек.

Источник: данные ГСЧС по состоянию на 8 марта

Детали: Наиболее масштабные последствия ведения боевых действий потерпели объекты гражданской инфраструктуры в г. Харьков и Николаев, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

В течение суток подразделения ГСЧС совершили 474 выезда, в том числе 242 выезда на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 39 человек.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 51 взрывоопасный предмет.

Всего с начала войны подразделениями ГСЧС осуществлено около 7,5 тыс. выездов, в том числе около 2 тыс. 730 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 382 человека. Пиротехниками ГСЧС осуществлено 721 привлечение, обезврежено 1 тыс. 454 ВНП.