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Заборона російської нафти і газу в США: Зеленський закликає інші країни наслідувати

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 21:11
Заборона російської нафти і газу в США: Зеленський закликає інші країни наслідувати
Зеленський і Байден, Getty Images

Президент Володимир Зеленський закликає інші країни наслідувати приклад США й заборонити ввезення російської нафти, газу й вугілля.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: Дякую США і президенту США за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку.

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Закликаю інші країни наслідувати цей приклад".

Що передувало: Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу через війну в Україні.

Уряд Великої Британії також має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

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Теми: ЗеленськийСШАРосіяенергетика
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