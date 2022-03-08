Заборона російської нафти і газу в США: Зеленський закликає інші країни наслідувати
Вівторок, 8 березня 2022, 22:11
Президент Володимир Зеленський закликає інші країни наслідувати приклад США й заборонити ввезення російської нафти, газу й вугілля.
Джерело: Зеленський у Twitter
Дослівно: Дякую США і президенту США за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку.
Закликаю інші країни наслідувати цей приклад".
Що передувало: Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу через війну в Україні.
Уряд Великої Британії також має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.