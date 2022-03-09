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Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну - глава Міноборони

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 15:49

Британські військові, які добровільно вирушать воювати в Україну, порушать законодавство своєї країни та будуть притягнуті до відповідальності після повернення.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у парламенті, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Позиція уряду полягає в тому, що якщо ви служите у збройних силах, ви порушите закон, якщо вирушите в Україну воювати як доброволець", - сказав Воллес.

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Незважаючи на цю заяву, повідомляється, що зростає кількість британців, деякі з яких є військовослужбовцями, які добровільно вирушають воювати в Україні.

Як відомо, усі держави ЄС і НАТО дали добро на допуск своїх громадян-добровольців на війну в Україні, проте це не завжди стосується кадрових військових.

Ті країни, де участь у збройних конфліктах за кордоном законодавчо заборонена (як-от Чехія), ухвалили спецрішення, щоби наперед зняти з добровольців відповідальність.

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Раніше Воллес заявив, що Британія вивчає можливість передачі Україні зенітних ракет виробництва Thales, щоб допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.

Британія вже поставила Україні 3615 одиниць протитанкової зброї, а також незабаром поставить невелику партію протитанкових ракет Javelin.

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