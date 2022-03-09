Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну - глава Міноборони

"Європейська правда"Середа, 9 березня 2022, 16:49

Британські військові, які добровільно вирушать воювати в Україну, порушать законодавство своєї країни та будуть притягнуті до відповідальності після повернення.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у парламенті, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Позиція уряду полягає в тому, що якщо ви служите у збройних силах, ви порушите закон, якщо вирушите в Україну воювати як доброволець", - сказав Воллес.

Незважаючи на цю заяву, повідомляється, що зростає кількість британців, деякі з яких є військовослужбовцями, які добровільно вирушають воювати в Україні.

Як відомо, усі держави ЄС і НАТО дали добро на допуск своїх громадян-добровольців на війну в Україні, проте це не завжди стосується кадрових військових.

Ті країни, де участь у збройних конфліктах за кордоном законодавчо заборонена (як-от Чехія), ухвалили спецрішення, щоби наперед зняти з добровольців відповідальність.

Раніше Воллес заявив, що Британія вивчає можливість передачі Україні зенітних ракет виробництва Thales, щоб допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Британія вже поставила Україні 3615 одиниць протитанкової зброї, а також незабаром поставить невелику партію протитанкових ракет Javelin.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

НАТО має відправити в Україну миротворчу місію - Качинський

Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT

Усі новини...
Останні новини
04:48
Щосекунди одна українська дитина стає біженцем — дані ЮНІСЕФ
03:16
Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль
03:15
Сенат США одноголосно засудив Путіна як воєнного злочинця
02:58
На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних
02:31
На Сумщині загарбники затримали евакуаційну колону
02:30
WSJ: Байден в середу оголосить про виділення Україні Javelin та Stinger
01:56
Зеленський виступить у Конгресі США
01:52
Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"
01:46
відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше
01:42
"Звільняйтесь" – Зеленський звернувся до чиновників і пропагандистів РФ
Усі новини...