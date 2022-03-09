Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну - глава Міноборони
Британські військові, які добровільно вирушать воювати в Україну, порушать законодавство своєї країни та будуть притягнуті до відповідальності після повернення.
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у парламенті, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.
"Позиція уряду полягає в тому, що якщо ви служите у збройних силах, ви порушите закон, якщо вирушите в Україну воювати як доброволець", - сказав Воллес.
Незважаючи на цю заяву, повідомляється, що зростає кількість британців, деякі з яких є військовослужбовцями, які добровільно вирушають воювати в Україні.
Як відомо, усі держави ЄС і НАТО дали добро на допуск своїх громадян-добровольців на війну в Україні, проте це не завжди стосується кадрових військових.
Ті країни, де участь у збройних конфліктах за кордоном законодавчо заборонена (як-от Чехія), ухвалили спецрішення, щоби наперед зняти з добровольців відповідальність.
Раніше Воллес заявив, що Британія вивчає можливість передачі Україні зенітних ракет виробництва Thales, щоб допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.
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Британія вже поставила Україні 3615 одиниць протитанкової зброї, а також незабаром поставить невелику партію протитанкових ракет Javelin.