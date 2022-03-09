Стовп путінського режиму Берьозкін з активами у Куршевелі досі поза санкціями
Журналісти "Схем" та Scanner Project знайшли в Куршевелі одразу шість шале у поплічника Володимира Путіна, російського олігарха Григорія Берьозкіна. І він досі не під санкціями.
Джерело: Радіо свобода з посиланням на журналістське розслідування
Деталі: Григорій Берьозкін – власник групи компаній ЄСН. Основні сфери діяльності компаній – нафтова промисловість та електроенергетика, медіа та венчурні інвестиції. Член ради директорів ВАТ "РЖД" (Російська залізниця).
Він примітний тим, що веде проти України планомірну інформаційну війну за допомогою своїх медаресурсів.
У 2017 році олігарх викупив у Михайла Прохорова медіахолдинг РБК. За інформацією ЗМІ, Прохоров був змушений продати холдинг Берьозкіну під тиском заступника глави адміністрації президента Росії Олексія Громова.
Також Берьозкін володіє російським видавничим домом "Комсомольская правда", у який входять газети і сайти, які, з огляду на їхнє наповнення, ведуть проти України пропагандистську інформаційну кампанію.
За даними російського "Форбс" Григорій Берьозкін посів 157 місце у рейтингу найбагатших людей Росії у 2021 році зі статками у 750 мільйонів доларів.
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У липні 2021 року видання "Медуза" повідомляло, що Григорій Берьозкін виступав на одній панелі з Катериною Тихоновою на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тихонову називають донькою Володимира Путіна.
Компанія Берьозкіна, на яку записані шале у Франції, називається SCI Sunny Day. Відповідно до документів, нею володіє сам Григорій Берьозкін та його дружина – Олена Берьозкіна.
А фірма, у свою чергу, володіє майном комплексу нерухомості Les Chalets Du Bhoutan вартістю 5 мільйонів євро.
Відповідно до даних із кадастрової карти Франції, ідеться про ось ці шість шале у Куршевелі просто біля однієї із гірськолижних трас.
Окрім нерухомості у Франції, у документах компанії SCI Sunny Day вказано місце проживання дружини Берьозкіної – це Монако.
Наразі Григорій Берьозкін не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком Росією великої війни проти Україну.