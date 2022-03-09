Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Стовп путінського режиму Берьозкін з активами у Куршевелі досі поза санкціями

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 18:49
Шале Берьозкіна у Куршевелі, фото Радіо Свобода

Журналісти "Схем" та Scanner Project знайшли в Куршевелі одразу шість шале у поплічника Володимира Путіна, російського олігарха Григорія Берьозкіна. І він досі не під санкціями.

Джерело: Радіо свобода з посиланням на журналістське розслідування

Деталі: Григорій Берьозкін – власник групи компаній ЄСН. Основні сфери діяльності компаній – нафтова промисловість та електроенергетика, медіа та венчурні інвестиції. Член ради директорів ВАТ "РЖД" (Російська залізниця).

Він примітний тим, що веде проти України планомірну інформаційну війну за допомогою своїх медаресурсів.

У 2017 році олігарх викупив у Михайла Прохорова медіахолдинг РБК. За інформацією ЗМІ, Прохоров був змушений продати холдинг Берьозкіну під тиском заступника глави адміністрації президента Росії Олексія Громова.

Також Берьозкін володіє російським видавничим домом "Комсомольская правда", у який входять газети і сайти, які, з огляду на їхнє наповнення, ведуть проти України пропагандистську інформаційну кампанію.

За даними російського "Форбс" Григорій Берьозкін посів 157 місце у рейтингу найбагатших людей Росії у 2021 році зі статками у 750 мільйонів доларів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

У липні 2021 року видання "Медуза" повідомляло, що Григорій Берьозкін виступав на одній панелі з Катериною Тихоновою на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тихонову називають донькою Володимира Путіна.

Компанія Берьозкіна, на яку записані шале у Франції, називається SCI Sunny Day. Відповідно до документів, нею володіє сам Григорій Берьозкін та його дружина – Олена Берьозкіна.

А фірма, у свою чергу, володіє майном комплексу нерухомості Les Chalets Du Bhoutan вартістю 5 мільйонів євро.

Відповідно до даних із кадастрової карти Франції, ідеться про ось ці шість шале у Куршевелі просто біля однієї із гірськолижних трас.

Шість шале у Куршевелі біля однієї з гірськолижних трас, які записані на компанію SCI Sunny Day
Шість шале у Куршевелі біля однієї з гірськолижних трас, які записані на компанію SCI Sunny Day

Окрім нерухомості у Франції, у документах компанії SCI Sunny Day вказано місце проживання дружини Берьозкіної – це Монако.

Наразі Григорій Берьозкін не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком Росією великої війни проти Україну.

 
Григорій Берьозкін
ТАСС

Теми: ПутінолігархисанкціїРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

НАТО має відправити в Україну миротворчу місію - Качинський

Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT

Усі новини...
Путін
У РФ із "жалем" визнали, що проти України воюють їхні строковики і здаються у полон
Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів – радник голови ОПУ
Замахів на Зеленського було вже більше десятка – Подоляк
Останні новини
05:20
США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден
04:57
Фармкомпанія Eli Lilly зупиняє експорт в РФ, крім ліків для хворих на рак та діабет
04:48
Щосекунди одна українська дитина стає біженцем — дані ЮНІСЕФ
03:16
Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль
03:15
Сенат США одноголосно засудив Путіна як воєнного злочинця
02:58
На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних
02:31
На Сумщині загарбники затримали евакуаційну колону
02:30
WSJ: Байден в середу оголосить про виділення Україні Javelin та Stinger
01:56
Зеленський виступить у Конгресі США
01:52
Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"
Усі новини...