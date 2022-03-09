Окупанти деморалізовані, їх спроби наступу провалюються – штаб

Українські захисники продовжують оборонні операції а також місцями наступальні, прикривають держкордон та Київ. Психологічний стан окупантів РФ стрімко погіршується через неможливість окупувати Україну.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00

Деталі: Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.

Місто Чернігів тримає стійку оборону.

Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.

Дослівно: "Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас, підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях".