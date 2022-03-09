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Окупанти деморалізовані, їх спроби наступу провалюються – штаб

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 19:29

Українські захисники продовжують оборонні операції а також місцями наступальні, прикривають держкордон та Київ. Психологічний стан окупантів РФ стрімко погіршується через неможливість окупувати Україну.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00

Деталі: Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

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На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.

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Місто Чернігів тримає стійку оборону.

Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.

Дослівно: "Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас, підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях".

Теми: війнаРосіяУкраїна
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