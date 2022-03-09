Окупанти деморалізовані, їх спроби наступу провалюються – штаб
Українські захисники продовжують оборонні операції а також місцями наступальні, прикривають держкордон та Київ. Психологічний стан окупантів РФ стрімко погіршується через неможливість окупувати Україну.
Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00
Деталі: Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.
На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.
На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.
В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.
Місто Чернігів тримає стійку оборону.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.
Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.
Дослівно: "Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується. Водночас, підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях".