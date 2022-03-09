Оккупанты деморализованы, их попытки наступления проваливаются – штаб

Украинские защитники продолжают оборонные операции, а также местами наступательные, прикрывают госграницу и Киев. Психологическое состояние врага стремительно ухудшается из-за невозможности оккупировать Украину.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00

Детали: Группировка сил обороны продолжает вести операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Реклама:

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.

ВИДЕО ДНЯ

Город Чернигов держит стойкую оборону.

Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.

Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.

Дословно: "Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается. В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах".