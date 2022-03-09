Оккупанты деморализованы, их попытки наступления проваливаются – штаб
Украинские защитники продолжают оборонные операции, а также местами наступательные, прикрывают госграницу и Киев. Психологическое состояние врага стремительно ухудшается из-за невозможности оккупировать Украину.
Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00
Детали: Группировка сил обороны продолжает вести операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.
На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.
На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.
Город Чернигов держит стойкую оборону.
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Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.
Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.
Дословно: "Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается. В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах".