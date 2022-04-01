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В "Дію" подали більше 25 тисяч заявок про компенсацію житла – Зеленський

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:12
ФОТО: "ДІЯ"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі у "Дію" подали більше 25 тисяч заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість українців. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "В державному сервісі "Дія" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість наших громадян. Держава поверне нашим людям усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо.

За кілька днів подано вже 25 тисяч 491 заяву. Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 тисячі 471 людина, але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше".

Деталі: Зеленський закликав людей розповідайте всім, кому це потрібно, про таку державну програму.

Він повідомив, що скоро можливість подавати заяви з'явиться у ЦНАПах.

Теми: ДіяЗеленськийвійнаРосія
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