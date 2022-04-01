Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ впіймала шахрая, який переправляв чоловіків за кордон

П'ятниця, 1 квітня 2022, 11:44
СБУ впіймала шахрая, який переправляв чоловіків за кордон

На Львівщині спецслужба викрила та блокувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Джерело: СБУ Львівщини

Деталі: Відомо, що протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. До своєї схеми чоловік планував залучити й медиків для виготовлення медичних документів, з якими чоловіки призовного віку могли покинути Україну.

Реклама:

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди - $2 тисячі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛьвівщинаСБУкордонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Львівщина
Залужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: