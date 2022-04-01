СБУ впіймала шахрая, який переправляв чоловіків за кордон

На Львівщині спецслужба викрила та блокувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Джерело: СБУ Львівщини

Деталі: Відомо, що протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. До своєї схеми чоловік планував залучити й медиків для виготовлення медичних документів, з якими чоловіки призовного віку могли покинути Україну.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди - $2 тисячі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру.