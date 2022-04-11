Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 08:36

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

Про це віг написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", - написав Гегер.

У неділю Міноборони РФ повідомило, що у населеному пункті Старобогданівка Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області нібито знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300. Російські ЗМІ написали, що однією зі знищених установок була та, що передала Словаччина.

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot. 

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер днями особисто відвідав Київ та Бучу разом з президенткою Єврокомісії і головним дипломатом ЄС. 

В уряді Словаччини також підтвердили інформацію про перемовини між Братиславою і Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Теми: зброявійнаСловаччинаРосія
Головне сьогодні

відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Путін спробує стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські – The Times

відеоМарченко звернулась до Зеленського: вимагає звільнити Медведчука

фотоПрезиденти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку

Кремль відцурався Медведчука: "не громадянин Росії"

фото, відео"Пікнік у Зоні": прикордонники показали сліди вояк РФ на радіоактивній території

Усі новини...
зброя
В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"
Китай потайки завіз у Сербію сучасні системи ППО – ЗМІ
Словаччина можливо продасть Україні самохідні гаубиці Zuzana – ЗМІ
Останні новини
20:36
Зеленський обговорив з Байденом оборонну підтримку і посилення санкцій
20:31
Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"
20:25
фото Над кіберцентром при НАТО підняли прапор України
20:17
Данілов просить Раду спростити процедуру покарання колаборантів
20:17
Освітній омбудсмен запропонував, як бути з викладанням російської мови у школах під час війни
20:16
Архітектор штаб-квартири Apple готовий брати участь у відновленні Харкова
20:07
відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві
20:06
Як допомогти людині при ураженні білим фосфором – інструкція
20:06
Кличко: Повертатися до Києва ще зарано, РФ не відкинула свої плани
20:05
Росії примарились шпигуни в СММ ОБСЄ
Усі новини...