Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

Про це віг написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", - написав Гегер.

#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It's a #hoax. Officially confirmed by 🇺🇦.