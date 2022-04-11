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Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 08:36

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер спростував інформацію про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

Про це віг написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", - написав Гегер.

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У неділю Міноборони РФ повідомило, що у населеному пункті Старобогданівка Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області нібито знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300. Російські ЗМІ написали, що однією зі знищених установок була та, що передала Словаччина.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot. 

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер днями особисто відвідав Київ та Бучу разом з президенткою Єврокомісії і головним дипломатом ЄС. 

В уряді Словаччини також підтвердили інформацію про перемовини між Братиславою і Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Теми: зброявійнаСловаччинаРосія
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