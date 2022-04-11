Премьер Словакии опроверг фейк об уничтожении переданной Украине системы ПВО С-300
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.
Об этом виг написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", – написал Хегер.
#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It's a #hoax. Officially confirmed by 🇺🇦.— Eduard Heger (@eduardheger) April 10, 2022
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в населенном пункте Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Российские СМИ написали, что одной из уничтоженных установок была переданная Словакия.
Напомним, на днях Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив на замену американскую Patriot.
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 8 апреля лично посетил Киев и Бучу вместе с президентом Еврокомиссии и главным дипломатом ЕС.
В правительстве Словакии также подтвердили информацию о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".