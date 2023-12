Премьер Словакии опроверг фейк об уничтожении переданной Украине системы ПВО С-300

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

Об этом виг написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", – написал Хегер.

Реклама:

#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It's a #hoax. Officially confirmed by 🇺🇦.