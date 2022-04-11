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Премьер Словакии опроверг фейк об уничтожении переданной Украине системы ПВО С-300

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 08:36

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

Об этом виг написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", – написал Хегер.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в населенном пункте Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Российские СМИ написали, что одной из уничтоженных установок была переданная Словакия.

Напомним, на днях Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив на замену американскую Patriot.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 8 апреля  лично посетил Киев и Бучу вместе с президентом Еврокомиссии и главным дипломатом ЕС.

В правительстве Словакии также подтвердили информацию о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

Темы: оружиевойнаСловакияРосcия
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