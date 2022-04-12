Міноборони України: У Росії немає стратегії, військові плани – на декілька днів

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія зараз воює, орієнтуючись на бойову ситуацію, а не на стратегію, тому плани щодо всієї України будуть залежати від того, чим завершаться для армії РФ бої на півдні й сході України.

Джерело: Ганна Маляр у загальнонаціональному ефірі телеканалів

Деталі: Заступниця міністра оборони зазначила, що говорити про затишшя не доводиться, бо інтенсивність боїв не спадає, хоча територія, охоплена військовими діями, стала меншою.

За словами Маляр, в Україні значно більше територій, які у ворога відбиті або куди ворог не потрапив, але ситуація на захоплених територіях складна.

З півночі країни ворог свої війська відвів, але для перегрупування, відпочинку й укріплення.

Пряма мова: "Вони шукають на сьогодні засоби, щоб зібрати особовий склад, у них з цим проблеми попри те, що вони завжди говорили, що у них мільйон осіб особового складу. Зараз у це вже складно повірити. Буде нанесений удар звідти чи не буде – однозначно не можна стверджувати.

Тому що якщо до 24 лютого у Росії були чіткі стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу, то зараз вони ситуативно планують. У них на декілька днів вперед ідуть плани…

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Є загальна військова концепція, але частина дій, які здійснені російськими військами, і рішення, прийняті Путіним, виходять за рамки військової логіки, вони емоційні іноді, ірраціональні часто. Тому тут не можна однозначно щось передбачати.

Ми повинні бути готовим до будь-якого сценарію. Ризик страшних сценаріїв існує. Що таке страшні? Застосування хімічної зброї – ризик є, ризик того, що вони все таки будуть ще раз намагатись пробити кордони і просуватись вглиб території – такий ризик теж є. Всі ризики є на сьогодні, тому що триває війна".

Деталі: Маляр зазначила, що Росія зараз концентрує великі зусилля на півдні й сході України, але це – лише "проміжні цілі, які ставить собі ворог перед тим, як націлитися на всю Україну".

"Південь, як і схід, становить стратегічний інтерес для ворога. Дуже складна ситуація тут.", – констатувала заступниця міністра.

"Якщо буде дозволяти їм бойова ситуація, – бо вони зараз орієнтуються тільки на неї, вже стратегічні плани в них практично зруйновані, – то вони, звісно, будуть реалізовувати свої плани щодо всієї України", – сказала Маляр.

Уся Україна була ціллю Росії ще в 2014 році, зазначила вона.

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