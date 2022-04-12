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Минобороны Украины: У России нет стратегии, военные планы – на несколько дней

Елена РощинаВторник, 12 апреля 2022, 14:37
Анна Маляр, фото с ее Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия сейчас воюет, ориентируясь на боевую ситуацию, а не на стратегию, поэтому планы относительно всей Украине будут зависеть от того, чем завершатся для армии РФ бои на юге и востоке Украины.

Источник: Анна Маляр в общенациональном эфире телеканалов

Детали: Замминистра обороны отметила, что говорить о затишье не приходится, потому что интенсивность боев не спадает, хотя территория, охваченная военными действиями, стала меньше.

По словам Маляр, в Украине гораздо больше территорий, которые у врага отбиты или куда враг не попал, но на захваченных территориях ситуация сложная.

С севера страны враг свои войска отвел, но для перегруппировки, отдыха и укрепления.

Прямая речь: "Они ищут сегодня средства, чтобы собрать личный состав, у них с этим проблемы несмотря на то, что они всегда говорили, что у них миллион человек личного состава. Сейчас этому уже сложно поверить. Будет нанесен удар оттуда или нет – однозначно нельзя утверждать.

Потому что, если до 24 февраля у России были четкие стратегические планы на короткую, но четкую перспективу, то сейчас они ситуативно планируют. У них на несколько дней вперед идут планы

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Есть общая военная концепция, но часть действий, предпринятых российскими войсками, и решения, принятые Путиным, выходят за рамки военной логики, они эмоциональны иногда, часто иррациональны. Поэтому здесь нельзя однозначно что-либо предвидеть.

Мы должны быть готовы к любому сценарию. Риск страшных сценариев существует. Что такое страшные? Применение химического оружия – риск есть, риск того, что они все же будут еще раз пытаться пробить границы и продвигаться вглубь территории – такой риск тоже есть. Все риски есть сегодня, потому что продолжается война".

Детали: Маляр отметила, что Россия сейчас концентрирует большие усилия на юге и востоке Украины, но это только "промежуточные цели, которые ставит себе враг перед тем, как нацелиться на всю Украину".

"Юг, как и восток, представляет стратегический интерес для врага. Очень сложная ситуация здесь", – констатировала заместитель министра.

"Если будет позволять им боевая ситуация, – потому что они сейчас ориентируются только на нее, уже стратегические планы у них практически разрушены, – то они, конечно, будут реализовывать свои планы по всей Украине", – сказала Маляр.

Вся Украина была целью России еще в 2014 году, отметила она.

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, после 8 лет гибридной войны.
  • США и НАТО прогнозируют длительную войну России в Украине, но американцы не исключают победы украинцев.
  • 10 апреля городской глава Киева Виталий Кличко не исключил, что российские войска снова попытаются взять столицу Украины.
  • 11 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что рано говорить, что битву за Киев украинцы выиграли окончательно.
  • В Минобороны Украины считают, что возможность возобновления наступления российских войск на Киев будет зависеть от результата боев на востоке Украины.
  • Вблизи границы России с Сумской областью Украины постоянно перемещаются российские войска, но ударной группировки там нет, сказал 11 апреля руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Темы: войнаПутинРосcияУкраина
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