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Ще рано говорити, чи у Маріуполі була хімічна атака – ОВА

Роман ПетренкоВівторок, 12 квітня 2022, 17:12
ФОТО З TELEGRAM АЗОВА

Троє людей постраждали у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Але ще рано говорити, чи це була хімічна атака.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Троє людей постраждали вчора вночі у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника. Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку".

Деталі: Кириленко нагадав, що росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних.

За даними ОВА, лік загиблих там іде на тисячі.

Передісторія:

  • 11 квітня в полку "Азов" повідомили, що окупанти у Маріуполі застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь",  який утримують українські захисники.
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.
  • Британія заявила, що перевіряє інформацію щодо того, що росіяни могли застосувати хімічну зброю в Маріуполі. Пентагон заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімзброю в Маріуполі.
  • Постраждалі перебувають у відносно задовільному стані.
  • 12 квітня у Міноборони України заявили: військове керівництво країни наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами, є припущення, що могли бутифосфорні боєприпаси.

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Теми: МаріупольДонецька областьвійнаРосія
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