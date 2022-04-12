Ще рано говорити, чи у Маріуполі була хімічна атака – ОВА

Троє людей постраждали у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Але ще рано говорити, чи це була хімічна атака.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Троє людей постраждали вчора вночі у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника. Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку".

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Деталі: Кириленко нагадав, що росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних.

За даними ОВА, лік загиблих там іде на тисячі.

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