Еще рано говорить, была ли в Мариуполе химическая атака - ОВА

Три человека пострадали в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника, сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Но еще рано говорить, была ли это химическая атака.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку".

Детали: Кириленко напомнил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских.

По данным ОВА, число погибших там идет на тысячи.

Предыстория:

11 апреля в полку "Азов" сообщили, что оккупанты в Мариуполе применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.

Пострадавшие находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Британия заявила, что проверяет информацию о том, что россияне могли использовать химическое оружие в Мариуполе. Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химоружие в Мариуполе.

12 апреля в Минобороны Украины заявили: военное руководство страны проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами, есть предположение, что могли быть фосфорные боеприпасы.