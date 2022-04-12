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Еще рано говорить, была ли в Мариуполе химическая атака - ОВА

Роман ПетренкоВторник, 12 апреля 2022, 17:12
ФОТО с TELEGRAM АЗОВА

Три человека пострадали в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника, сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Но еще рано говорить, была ли это химическая атака.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку".

Детали: Кириленко напомнил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских.

По данным ОВА, число погибших там идет на тысячи.

Предыстория:

  • 11 апреля в полку "Азов" сообщили, что оккупанты в Мариуполе применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.
  • Пострадавшие находятся в относительно удовлетворительном состоянии.
  • Британия заявила, что проверяет информацию о том, что россияне могли использовать химическое оружие в Мариуполе. Пентагон заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химоружие в Мариуполе.
  • 12 апреля в Минобороны Украины заявили: военное руководство страны проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами, есть предположение, что могли быть фосфорные боеприпасы.

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Темы: МариупольДонецкая областьвойнаРосcия
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