Еще рано говорить, была ли в Мариуполе химическая атака - ОВА

Три человека пострадали в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника, сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Но еще рано говорить, была ли это химическая атака.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку".

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Детали: Кириленко напомнил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских.

По данным ОВА, число погибших там идет на тысячи.

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