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Казахстан відмовився від військових парадів до Дня Перемоги 9 травня цього року

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 16:30
урочистий парад в астані 7 травня 2017 року. фото: getty images

Влада Казахстану скасувала проведення цього року військових урочистих парадів до Дня Перемоги 9 травня і Дня захисника Вітчизни 7 травня.

Джерело: казахське видання "Власть" з посиланням на рішення міністерства оборони Казахстану

Дослівно: "У 2022 році проведення військового параду, присвяченого 30-ій річниці створення збройних сил Казахстану і Дня Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років, не планується".

Деталі: Однак влада планує провести 50 урочистостей військово-патріотичного штибу, зокрема вшанування ветеранів Другої світової війни та збройних сил Казахстану.

Військовий парад до 9 Травня не проводили 2020 і 2021 року через пандемію COVID-19. Проте в адміністрації президента Казахстану 2021 року повідомляли, що проведуть парад у 2022 році.

Урочистий парад з нагоди Дня захисника вітчизни 7 травня не проводять з 2019 року.

Передісторія:

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Теми: КазахстанДень Перемоги9 травняпарад
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