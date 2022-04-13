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Казахстан відмовився від військових парадів до Дня Перемоги 9 травня цього року

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 16:30
Казахстан відмовився від військових парадів до Дня Перемоги 9 травня цього року
урочистий парад в астані 7 травня 2017 року. фото: getty images

Влада Казахстану скасувала проведення цього року військових урочистих парадів до Дня Перемоги 9 травня і Дня захисника Вітчизни 7 травня.

Джерело: казахське видання "Власть" з посиланням на рішення міністерства оборони Казахстану

Дослівно: "У 2022 році проведення військового параду, присвяченого 30-ій річниці створення збройних сил Казахстану і Дня Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років, не планується".

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Деталі: Однак влада планує провести 50 урочистостей військово-патріотичного штибу, зокрема вшанування ветеранів Другої світової війни та збройних сил Казахстану.

Військовий парад до 9 Травня не проводили 2020 і 2021 року через пандемію COVID-19. Проте в адміністрації президента Казахстану 2021 року повідомляли, що проведуть парад у 2022 році.

Урочистий парад з нагоди Дня захисника вітчизни 7 травня не проводять з 2019 року.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.
  • 2 квітня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, у якій обговорив хід перемовин між РФ та Україною та війну.
  • За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.
  • 1 березня, на шосту добу повномасштабної війни Росії проти України, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах щодо перемир’я. Він також провів розмову з Путіним і закликав знайти компроміс з Україною.
  • 6 березня в колишній столиці Казахстану Алмати пройшов велелюдний мітинг, який санкціонувала органи місцевої влади та поліція, щодо підтримки України та засудження дій Путіна.

Теми: КазахстанДень Перемоги9 травняпарад
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