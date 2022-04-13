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Казахстан отказался от военных парадов ко Дню Победы 9 мая этого года

Денис КарловскийСреда, 13 апреля 2022, 16:30
торжественный парад в астане 7 мая 2017 года. фото: getty images

Власти Казахстана отменили проведение в этом году военных торжественных парадов ко Дню Победы 9 мая и Дню защитника Отечества 7 мая.

Источник: казахское издание "Власть" со ссылкой на решение министерства обороны Казахстана

Дословно: "В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию создания вооруженных сил Казахстана и Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется".

Детали: Однако, власти планируют провести 50 торжеств военно-патриотического толка, в частности, чествования ветеранов Второй мировой войны и вооруженных сил Казахстана.

Военный парад до 9 Мая не проводился в 2020 и 2021 году из-за пандемии COVID-19. Однако в администрации президента Казахстана в 2021 году сообщалось, что проведут парад в 2022 году.

Торжественный парад по случаю Дня защитника отечества 7 мая не проводится с 2019 года.

Предыстория:

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  • По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.
  • 1 марта, на шестые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах о перемирии. Он также провел разговор с Путиным и призвал найти компромисс с Украиной.
  • 6 марта в бывшей столице Казахстана Алматы прошел многолюдный митинг, который санкционировали органы местной власти и полиция, по поддержке Украины и осуждению действий Путина.

Темы: КазахстанДень Победы9 маяпарад
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