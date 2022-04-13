Казахстан отказался от военных парадов ко Дню Победы 9 мая этого года

торжественный парад в астане 7 мая 2017 года. фото: getty images

Власти Казахстана отменили проведение в этом году военных торжественных парадов ко Дню Победы 9 мая и Дню защитника Отечества 7 мая.

Источник: казахское издание "Власть" со ссылкой на решение министерства обороны Казахстана

Дословно: "В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию создания вооруженных сил Казахстана и Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется".

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Детали: Однако, власти планируют провести 50 торжеств военно-патриотического толка, в частности, чествования ветеранов Второй мировой войны и вооруженных сил Казахстана.

Военный парад до 9 Мая не проводился в 2020 и 2021 году из-за пандемии COVID-19. Однако в администрации президента Казахстана в 2021 году сообщалось, что проведут парад в 2022 году.

Торжественный парад по случаю Дня защитника отечества 7 мая не проводится с 2019 года.

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