Казахстан отказался от военных парадов ко Дню Победы 9 мая этого года
Власти Казахстана отменили проведение в этом году военных торжественных парадов ко Дню Победы 9 мая и Дню защитника Отечества 7 мая.
Источник: казахское издание "Власть" со ссылкой на решение министерства обороны Казахстана
Дословно: "В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию создания вооруженных сил Казахстана и Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется".
Детали: Однако, власти планируют провести 50 торжеств военно-патриотического толка, в частности, чествования ветеранов Второй мировой войны и вооруженных сил Казахстана.
Военный парад до 9 Мая не проводился в 2020 и 2021 году из-за пандемии COVID-19. Однако в администрации президента Казахстана в 2021 году сообщалось, что проведут парад в 2022 году.
Торжественный парад по случаю Дня защитника отечества 7 мая не проводится с 2019 года.
Предыстория:
- Представитель президентской администрации Казахстана 1 апреля заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится называть российское вторжение в Украину словом "война" вопреки российской официальной пропаганде.
- 2 апреля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил ход переговоров между РФ и Украиной и войну.
- По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.
- 1 марта, на шестые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах о перемирии. Он также провел разговор с Путиным и призвал найти компромисс с Украиной.
- 6 марта в бывшей столице Казахстана Алматы прошел многолюдный митинг, который санкционировали органы местной власти и полиция, по поддержке Украины и осуждению действий Путина.