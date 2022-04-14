"Азов": Захисники Маріуполя вірять у побратимів і продовжують битися

Захисники Маріуполя, попри втрати, продовжують боронити місто і чекають на деблокаду, бо мають віру у побратимів, командирів і у те, що Маріуполь – це Україна.

Джерело: заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у відеозверненні з Маріуполя

Пряма мова Паламаря: "З кожним днем боїв оборонців міста стає менше, але вони вгризаються у бетон, вриваються у землю, …знову і знову піднімаються і йдуть нищити окупанта.

Ми відчуваємо підтримку українського народу, ми впевнені, що нас не зрадять, що нас чекають. Ми не перестаємо битися.

Водночас нам прикро слухати припущення про те, що деблокада Маріуполя неможлива, що ми отримали підкріплення в той час, коли нас стає менше. Нам набридло слухати аналітиків, що прикриваються приємними словам і ллють заспокійливе на вуха українців. Нам важко дивитися на статистику жертв серед мирного населення України, де не сказано жодного слова про Маріуполь".

Деталі: Паламар зазначив, що за фантастичною мужністю захисників міста стоїть – "віра в побратимів та командирів, віра в краще майбутнє нашої країни та віра в український Маріуполь."

За словами азовця, запеклі бої за Україну та Маріуполь з переважаючими силами противника тривають майже 1200 годин, а захисники Маріуполя продовжують творити "неймовірні речі, які виходять за межі можливого".

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Паламар зазначив, що за цей час вони знищили 46 танків та ще 27 підбили, підбили та знищили 69 БМП та БМД, 30 БТР, а також "Тайфуни", "Рисі", "Тигри", вантажні і легкові автомобілі окупанта, БПЛА, катер та літак. Поранили та вбили більше 2 тисяч одиниць ворожої піхоти.

За його словами, це означає, що кожні 3 години підбивається ворожа техніка, а кожної години – знищується до 2 окупантів.

Паламар підкреслив, що все це відбувається під "постійним вогнем з танків, артилерії, авіаударів тощо, у повному оточенні та без належної підтримки".

"Незважаючи на всі перепони, які були на нашому шляху всі 8 років з дня створення нашого підрозділу – а це заборона на навчання з НАТОвськими інструкторами, заборона на постачання зброї, це легенди про фашистів – ми стоїмо далі, і ми будемо битися, бо Маріуполь – це Україна", – підсумував заступник командира полку "Азов".

Що було раніше: У полку "Азов" вважають, що деблокада Маріуполя можлива, і чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.

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