"Азов": Защитники Мариуполя верят в побратимов и продолжают сражаться
Защитники Мариуполя, несмотря на потери, продолжают защищать город и ждут деблокады, потому что верят в побратимов, командиров и в то, что Мариуполь – это Украина.
Источник: заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар в видеообращении из Мариуполя
Прямая речь Паламаря: "С каждым днем боев защитников города становится меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, …снова и снова поднимаются и идут уничтожать оккупанта.
Мы чувствуем поддержку украинского народа, мы уверены, что нас не предадут, что нас ждут. Мы не перестаем сражаться.
В то же время нам досадно слушать предположения о том, что деблокада Мариуполя невозможна, что мы получили подкрепление в то время, когда нас становится меньше. Нам надоело слушать аналитиков, прикрывающихся приятными словами и льющих успокаивающее в уши украинцев. Нам тяжело смотреть на статистику жертв среди мирного населения Украины, где не сказано ни слова о Мариуполе".
Детали: Паламар отметил, что за фантастическим мужеством защитников города стоит – "вера в побратимов и командиров, вера в лучшее будущее нашей страны и вера в украинский Мариуполь".
По словам азовца, ожесточенные бои за Украину и Мариуполь с превосходящими силами противника длятся почти 1200 часов, а защитники Мариуполя продолжают творить "невероятные вещи, выходящие за пределы возможного".
Паламар отметил, что за это время они уничтожили 46 танков и еще 27 подбили, подбили и уничтожили 69 БМП и БМД, 30 БТР, а также "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые и легковые автомобили оккупанта, БПЛА, катер и самолет. Ранили и убили более 2 тысяч единиц вражеской пехоты.
По его словам, это означает, что каждые 3 часа подбивается вражеская техника, а каждый час – уничтожается до 2 оккупантов.
Паламар подчеркнул, что все это происходит под "постоянным огнем из танков, артиллерии, авиаударов и т.д., в полном окружении и без должной поддержки".
"Несмотря на все преграды, которые были на нашем пути все 8 лет со дня создания нашего подразделения – а это запрет на обучение с НАТОвскими инструкторами, запрет на поставку оружия, это легенды о фашистах – мы стоим дальше, и мы будем бороться, потому что Мариуполь – это Украина", – подытожил заместитель командира полка "Азов".
Что было раньше: В полку "Азов" считают, что деблокада Мариуполя возможна, и ждут соответствующих решительных действий от военно-политического руководства страны.
Предыстория:
- Отряд специального назначения "Азов" является одним из подразделений, защищающих Мариуполь.
- Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.
- 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, заявила, что 11 апреля может быть последний бой, поскольку у них заканчиваются боеприпасы, а украинское военное командование не связывалось с бойцами.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.
- Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".
- 12 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.
- 13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.