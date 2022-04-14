"Азов": Защитники Мариуполя верят в побратимов и продолжают сражаться

Защитники Мариуполя, несмотря на потери, продолжают защищать город и ждут деблокады, потому что верят в побратимов, командиров и в то, что Мариуполь – это Украина.

Источник: заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар в видеообращении из Мариуполя

Прямая речь Паламаря: "С каждым днем ​​боев защитников города становится меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, …снова и снова поднимаются и идут уничтожать оккупанта.

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Мы чувствуем поддержку украинского народа, мы уверены, что нас не предадут, что нас ждут. Мы не перестаем сражаться.

В то же время нам досадно слушать предположения о том, что деблокада Мариуполя невозможна, что мы получили подкрепление в то время, когда нас становится меньше. Нам надоело слушать аналитиков, прикрывающихся приятными словами и льющих успокаивающее в уши украинцев. Нам тяжело смотреть на статистику жертв среди мирного населения Украины, где не сказано ни слова о Мариуполе".

Детали: Паламар отметил, что за фантастическим мужеством защитников города стоит – "вера в побратимов и командиров, вера в лучшее будущее нашей страны и вера в украинский Мариуполь".

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По словам азовца, ожесточенные бои за Украину и Мариуполь с превосходящими силами противника длятся почти 1200 часов, а защитники Мариуполя продолжают творить "невероятные вещи, выходящие за пределы возможного".

Паламар отметил, что за это время они уничтожили 46 танков и еще 27 подбили, подбили и уничтожили 69 БМП и БМД, 30 БТР, а также "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые и легковые автомобили оккупанта, БПЛА, катер и самолет. Ранили и убили более 2 тысяч единиц вражеской пехоты.

По его словам, это означает, что каждые 3 часа подбивается вражеская техника, а каждый час – уничтожается до 2 оккупантов.

Паламар подчеркнул, что все это происходит под "постоянным огнем из танков, артиллерии, авиаударов и т.д., в полном окружении и без должной поддержки".

"Несмотря на все преграды, которые были на нашем пути все 8 лет со дня создания нашего подразделения – а это запрет на обучение с НАТОвскими инструкторами, запрет на поставку оружия, это легенды о фашистах – мы стоим дальше, и мы будем бороться, потому что Мариуполь – это Украина", – подытожил заместитель командира полка "Азов".

Что было раньше: В полку "Азов" считают, что деблокада Мариуполя возможна, и ждут соответствующих решительных действий от военно-политического руководства страны.

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