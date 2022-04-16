Марченко обратилась по-английски к саудовскому принцу: просит помощи с Медведчуком
Жена задержанного народного депутата Виктора Медведчука обратилась на английском языке к наследственному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману с просьбой посодействовать освобождению ее мужа.
Источник: instagram-страница Марченко
Дословно: "Ваша королевская высокость, женщина, горячо любящая и беспокоящаяся будущим ее мужа, умоляет вас о помощи! Виктора задержали по исключительно политическим причинам, и его держат в бесчеловечных условиях. Его жизни угрожает смертельная опасность.
Ваше королевское высочество, ваша страна и вы лично исторически имеете тесные связи с Великобританией. И вы тот, у кого есть власть решать вопрос такого толка в Лондоне, и прошу убедить Бориса Джонсона, чтобы он заставил президента Владимира Зеленского обменять моего мужа на двух британских военнопленных, захваченных российскими военными в Мариуполе.
Я умоляю вас использовать свою силу и влияние!"
Детали: Марченко пообещала, что будет пожизненно благодарна, если принц Мухаммед ибн Салман поможет ей достать Медведчука из Украины, и будет молиться за его здоровье и власть.
Предыстория:
- 12 апреля стало известно о задержании Виктора Медведчука. Он пытался бежать из Украины. Подробности бегства из-под ареста рассказал охранник кума Путина.
- Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность. Кремль отрекся от Медведчука, заявив, что тот "не гражданин России".
- 13 апреля на Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно освободить ее мужа, лидера оппозиции".
- 16 апреля Марченко предложила обменять своего мужа на двух военнослужащих Вооруженных Сил, которых захватили российские оккупантами в Мариуполе. Оба являются подданными Соединенного Королевства.