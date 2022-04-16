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Марченко обратилась по-английски к саудовскому принцу: просит помощи с Медведчуком

Денис КарловскийСуббота, 16 апреля 2022, 17:53
Марченко обратилась по-английски к саудовскому принцу: просит помощи с Медведчуком
премьер-министр великой британии борис джонсон с наследным принцом саудивской аравии мухаммедом ибн салманом в эр-рияде 22 марта. фото: getty images

Жена задержанного народного депутата Виктора Медведчука обратилась на английском языке к наследственному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману с просьбой посодействовать освобождению ее мужа.

Источник: instagram-страница Марченко

Дословно: "Ваша королевская высокость, женщина, горячо любящая и беспокоящаяся будущим ее мужа, умоляет вас о помощи! Виктора задержали по исключительно политическим причинам, и его держат в бесчеловечных условиях. Его жизни угрожает смертельная опасность.

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Ваше королевское высочество, ваша страна и вы лично исторически имеете тесные связи с Великобританией. И вы тот, у кого есть власть решать вопрос такого толка в Лондоне, и прошу убедить Бориса Джонсона, чтобы он заставил президента Владимира Зеленского обменять моего мужа на двух британских военнопленных, захваченных российскими военными в Мариуполе.

Я умоляю вас использовать свою силу и влияние!"

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Детали: Марченко пообещала, что будет пожизненно благодарна, если принц Мухаммед ибн Салман поможет ей достать Медведчука из Украины, и будет молиться за его здоровье и власть.

Предыстория:

  • 12 апреля стало известно о задержании Виктора Медведчука. Он пытался бежать из Украины. Подробности бегства из-под ареста рассказал охранник кума Путина.
  • Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность. Кремль отрекся от Медведчука, заявив, что тот "не гражданин России".
  • 13 апреля на Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно освободить ее мужа, лидера оппозиции".
  • 16 апреля Марченко предложила обменять своего мужа на двух военнослужащих Вооруженных Сил, которых захватили российские оккупантами в Мариуполе. Оба являются подданными Соединенного Королевства.

Темы: МедведчукСаудовская АравияБорис Джонсонобмен
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