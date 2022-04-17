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Луганщина: у Вербну неділю окупанти обстріляли собор у Сєвєродонецьку

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 18:36
руйнування всередині христо-різдвяного собору в сєвєродонецьку. фото: луганська ова

7 квітня, коли християни східного обряду святкують Вербну неділю, російські окупанти обстріляли будівлю православного храму в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Христо-Різдвяного кафедрального собору. 

Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено  близько 10 релігійних будівель".

Деталі: Снаряди російських окупантів потрапили в дах собору. На світлинах, які поширила військова адміністрація області, храм зазнав руйнувань також ізсередини.

У пресслужбі не повідомили, чи були всередині священики та парафіяни.

Відповідно до публічної інформації, собор належить громаді Української православної церкви Московського патріархату.

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фото: луганська ова
 
фото: луганська ова
 
фото: луганська ова

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Передісторія:

  • Російська влада й російська православна церква виправдовують війну й убивство мирних українців, зокрема, захистом "православної Русі" від західних цінностей та "ґей-парадів". Задля "захисту" російські окупанти знищили сотні культових будівель в Україні, чимало з них православних храмів, які належать до громад, що перебувають у літургійному зв’язку з Московським патріархатом.
  • 4 квітня обстріляли церкву УПЦ МП у Рубіжному на Луганщині, через що два священнослужителі дістали поранення.
  • Українська влада повідомляла, що російські окупанти нищать приблизно дві духовні споруди за кожен день війни.
  • 13 березня російські окупанти з артилерії обстріляли споруди Святогірської лаври, яка належить УПЦ МП. Президент Володимир Зеленський жорстко відреагував, зазначивши, що в Лаврі ховалися в укриттях мирні люди, а жодних військових об’єктів там не було. Перед цим 3 березня окупанти обстріляли Свято-Успенський собор у Харкові, який також належить УПЦ МП.

Теми: Луганська областьцеркваобстрілрелігія
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