Луганщина: у Вербну неділю окупанти обстріляли собор у Сєвєродонецьку

7 квітня, коли християни східного обряду святкують Вербну неділю, російські окупанти обстріляли будівлю православного храму в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Христо-Різдвяного кафедрального собору.

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Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель".

Деталі: Снаряди російських окупантів потрапили в дах собору. На світлинах, які поширила військова адміністрація області, храм зазнав руйнувань також ізсередини.

У пресслужбі не повідомили, чи були всередині священики та парафіяни.

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Відповідно до публічної інформації, собор належить громаді Української православної церкви Московського патріархату.

фото: луганська ова

фото: луганська ова

фото: луганська ова

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