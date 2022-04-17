Луганская область: в Вербное воскресенье оккупанты обстреляли собор в Северодонецке

7 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, российские оккупанты обстреляли здание православного храма в Северодонецке на Луганщине.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Христо-Рождественский кафедральный собор.

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Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных построек".

Детали: Снаряды российских оккупантов попали в крышу собора. На фотографиях, которые распространила военная администрация области, храм потерпел разрушения также изнутри.

В пресс-службе не сообщили, были ли внутри священники и прихожане.

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Согласно публичной информации, собор принадлежит общине Украинской православной церкви Московского патриархата.

фото: луганская ова

фото: луганская ова

фото: луганская ова

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