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Луганская область: в Вербное воскресенье оккупанты обстреляли собор в Северодонецке

Денис КарловскийВоскресенье, 17 апреля 2022, 18:36
Луганская область: в Вербное воскресенье оккупанты обстреляли собор в Северодонецке
разрушения внутри христо-воздвиженского собора в северодонецке. фото: луганская ова

7 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, российские оккупанты обстреляли здание православного храма в Северодонецке на Луганщине.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Христо-Рождественский кафедральный собор.

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Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных построек".

Детали: Снаряды российских оккупантов попали в крышу собора. На фотографиях, которые распространила военная администрация области, храм потерпел разрушения также изнутри.

В пресс-службе не сообщили, были ли внутри священники и прихожане.

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Согласно публичной информации, собор принадлежит общине Украинской православной церкви Московского патриархата.

 
фото: луганская ова
 
фото: луганская ова
 
фото: луганская ова

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Предыстория:

  • Российская власть и российская православная церковь оправдывают войну и убийство мирных украинцев, в частности защитой "православной Руси" от западных ценностей и "гей-парадов". Ради "защиты" российские захватчики уничтожили сотни культовых зданий в Украине, многие из них православных храмов, принадлежащих к парафиям, находящимся в литургической связи с Московским патриархатом.
  • 4 апреля обстреляли церковь УПЦ МП в Рубежном Луганской области, из-за чего два священнослужителя получили ранения.
  • Украинские власти сообщали, что российские оккупанты уничтожают примерно два духовных сооружения за каждый день войны.
  • 13 марта русские оккупанты из артиллерии обстреляли сооружения Святогорской лавры, принадлежащей УПЦ МП. Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал, отметив, что в Лавре прятались в укрытиях мирные люди, а никаких военных объектов там не было. Перед этим 3 марта русские захватчики обстреляли Свято-Успенский собор в Харькове, который также принадлежит УПЦ МП.

Темы: Луганская областьцерковьобстрелрелигия
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