Верещук вимагає від Росії організувати коридор для мирного населення Маріуполя
Понеділок, 18 квітня 2022, 16:14
Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук звернулася до російського керівництва й вимагає відкрити коридор для евакуації мирного населення з Маріуполя до Бердянська.
Джерело: facebook-сторінка Верещук
Пряма мова Верещук: "Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб.
Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб".
Деталі: Верещук попередила, що відмова з боку російських окупантів організувати безпечний коридор для евакуації стане підставою для їхнього переслідування за воєнні злочини.
Вона пояснила, що звернулась до влади РФ через загострення ситуації в Маріуполі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У підземних бункерах на металургійному комбінаті "Азовсталі", який досі утримують українські захисники, ховаются цивільне населення, зокрема немовлята з матерями. У них не лишилося ні запасів їжі, ані питної води. Під контролем російських військових, у Маріуполі побували журналісти міжнародної новинної агенції Reuters – на вулицях просто неба валяються сотні трупів цивільних осіб.
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