Верещук вимагає від Росії організувати коридор для мирного населення Маріуполя

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук звернулася до російського керівництва й вимагає відкрити коридор для евакуації мирного населення з Маріуполя до Бердянська.

Джерело: facebook-сторінка Верещук

Пряма мова Верещук: "Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб.

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Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб".

Деталі: Верещук попередила, що відмова з боку російських окупантів організувати безпечний коридор для евакуації стане підставою для їхнього переслідування за воєнні злочини.

Вона пояснила, що звернулась до влади РФ через загострення ситуації в Маріуполі.

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