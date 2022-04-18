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Верещук вимагає від Росії організувати коридор для мирного населення Маріуполя

Денис КарловськийПонеділок, 18 квітня 2022, 16:14
Верещук вимагає від Росії організувати коридор для мирного населення Маріуполя
Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. фото: пресслужба міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук звернулася до російського керівництва й вимагає відкрити коридор для евакуації мирного населення з Маріуполя до Бердянська.

Джерело: facebook-сторінка Верещук

Пряма мова Верещук: "Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб.

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Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб".

Деталі: Верещук попередила, що відмова з боку російських окупантів організувати безпечний коридор для евакуації стане підставою для їхнього переслідування за воєнні злочини.

Вона пояснила, що звернулась до влади РФ через загострення ситуації в Маріуполі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У підземних бункерах на металургійному комбінаті "Азовсталі", який досі утримують українські захисники, ховаются цивільне населення, зокрема немовлята з матерями. У них не лишилося ні запасів їжі, ані питної води. Під контролем російських військових, у Маріуполі побували журналісти міжнародної новинної агенції Reuters – на вулицях просто неба валяються сотні трупів цивільних осіб.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина, яка бере участь у захисті Маріуполя, звернувся до Папи Римського Франциска з прохання мзвільнити мирних мешканців із "пекла на землі" в Маріуполі, яке влаштували російські окупанти.
  • Генеральний штаб Збройних сил України має дані, що росіяни готують операцію з висадки морського десанту в місті для оточення й знищення українських захисників у Маріуполі. Британська розвідка вважає, що героїчний опір захисників у місті перешкоджає наступу російських окупантів на всіх напрямках.
  • Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам сказав, що знищення українських захисників Маріуполя стане підставою для розірвання всіх переговорних процесів із росіянами. Цю саму тезу повторив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Теми: ВерещукМаріупольевакуаціяРосія
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