Верещук требует от России организовать коридор для мирного населения Мариуполя

Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к российскому руководству и требует открыть коридор для эвакуации мирного населения из Мариуполя в Бердянск.

Источник: facebook-страница Верещук

Прямая речь Верещук: "Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц.

Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц".

Детали: Верещук предупредила, что отказ со стороны российских оккупантов организовать безопасный коридор для эвакуации станет основанием для их преследования за военные преступления.

Она объяснила, что обратилась к власти РФ из-за обострения ситуации в Мариуполе.

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