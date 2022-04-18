Верещук требует от России организовать коридор для мирного населения Мариуполя
Понедельник, 18 апреля 2022, 16:14
Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к российскому руководству и требует открыть коридор для эвакуации мирного населения из Мариуполя в Бердянск.
Источник: facebook-страница Верещук
Прямая речь Верещук: "Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц.
Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц".
Детали: Верещук предупредила, что отказ со стороны российских оккупантов организовать безопасный коридор для эвакуации станет основанием для их преследования за военные преступления.
Она объяснила, что обратилась к власти РФ из-за обострения ситуации в Мариуполе.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В подземных бункерах на металлургическом комбинате "Азовсталь", который до сих пор удерживают украинские защитники, прячутся гражданское население, в том числе младенцы с матерями. У них не осталось ни запасов пищи, ни питьевой воды. Под контролем российских военных, в Мариуполе побывали журналисты международного новостного агентства Reuters – на улицах под открытым небом валяются сотни трупов гражданских лиц.
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волина, которая принимает участие в защите Мариуполя, обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой освободить мирных жителей из "ада на земле" в Мариуполе, устроенного российскими оккупантами.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает данными, что россияне готовят операцию по высадке морского десанта в городе для окружения и уничтожения украинских защитников в Мариуполе. Британская разведка считает, что героическое сопротивление защитников в городе препятствует наступлению российских оккупантов по всем направлениям.
- Президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам сказал, что уничтожение украинских защитников Мариуполя станет основанием для разрыва всех переговорных процессов с россиянами. Этот же тезис повторил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.