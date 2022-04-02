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Зеленський: Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя

Анастасія КалатурСубота, 2 квітня 2022, 01:30

Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя.

Джерело: звернення президента України Володимира Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. Зокрема 3 тисячі 71 людину з Маріуполя.

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Окремо домовляємося про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних – усіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом зможу повідомити про деталі".

Теми: Зеленський
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