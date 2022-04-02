Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя

Анастасія КалатурСубота, 2 квітня 2022, 01:30

Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя.

Джерело: звернення президента України Володимира Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. Зокрема 3 тисячі 71 людину з Маріуполя.

Окремо домовляємося про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних – усіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом зможу повідомити про деталі".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленський
Головне сьогодні

Лавров прикривається "переговорами", щоб відкинути звинувачення у звірствах РФ в Бучі

відеоЗМІ: "Кадирівці", що хвалилися захопленням Маріуполя, "героїчні" відео знімали в одному сквері

фотоКиївщина: чоловік загинув від вибуху його замінованої автівки

Колаборанти "ОПЗЖ" коригували вогонь окупантам у Маріуполі

Генштаб: В Ізюмі окупанти обстрілюють мирних, щоб звинуватити в цьому ЗСУ

"Чи готові ви до закриття ООН?": Зеленський звернувся до Радбезу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський відмовився коментувати вибухи у Бєлгороді
Україна зробила би НАТО набагато сильніше – Зеленський
Зеленський про переговори щодо швидкого вступу України до ЄС: Конкретика є
Останні новини
00:06
Фірташ про вторгнення РФ: початок катастрофи Путіна
23:59
Зеленський: Санкції мають бути співмірними звірствам Росії, бо будуть питання до політиків
23:54
Посольство Туреччини повернулося до Києва
23:53
На Сході України військові за добу знищили до 80 росіян і 4 танки
23:38
Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни, автомати та гранатомети
23:29
Венедіктова: Росіяни здійснювали сексуальне насилля щодо дітей і людей похилого віку
23:24
Росії не вистачає чипів для карток своє платіжної системи Мир: просить у Китаю
23:21
ЄС може запровадити санкції проти дочок Путіна - ЗМІ
23:07
З харківського екопарку почали евакуювати тварин - Фельдман
23:07
Готуються до відбудови: регіонам дозволили самостійно купувати будматеріали
Усі новини...