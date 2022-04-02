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Противник втратив уже 100 реактивних систем залпового вогню і 134 гелікоптери - Генштаб

Валентина РоманенкоСубота, 2 квітня 2022, 11:16

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17800 солдатів та сотню систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 17800 осіб,
  • танків ‒ 631 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
  • артилерійських систем – 317 од,
  • РСЗВ - 100 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1236 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
  • спеціальна техніка - 24.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
 

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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