Противник втратив уже 100 реактивних систем залпового вогню і 134 гелікоптери - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17800 солдатів та сотню систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 17800 осіб,

танків ‒ 631 од,

бойових броньованих машин ‒ 1776 од,

артилерійських систем – 317 од,

РСЗВ - 100 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1236 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.

спеціальна техніка - 24.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.