Противник втратив уже 100 реактивних систем залпового вогню і 134 гелікоптери - Генштаб
Субота, 2 квітня 2022, 11:16
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17800 солдатів та сотню систем залпового вогню.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 17800 осіб,
- танків ‒ 631 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
- артилерійських систем – 317 од,
- РСЗВ - 100 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1236 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
- спеціальна техніка - 24.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.